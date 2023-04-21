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Dilara Narin, halterde Avrupa ikincisi

2023 Avrupa Halter Şampiyonası’nda Dilara Narin, 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu

Giriş: 21.04.2023 - 20:05 | Güncelleme: ABONE OL
Dilara Narin, halterde Avrupa ikincisi
İHA

Ermenistan’da devam eden Büyükler 2023 Avrupa Halter Şampiyonası’nda kadınlar 81 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Dilara Narin, koparmada 101 kg ile bronz, silkmede 134 kg ve toplamda 235 kg ile 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Öte yandan bu sıkletteki diğer milli sporcu Sara Yenigün ise silkmede elde ettiği 131 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu koparmada 100, toplamda da 231 kiloluk derecesiyle 4. sırada yer aldı.

Milli sporcular madalyalarını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü verdi.

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