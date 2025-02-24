Dilan Çıtak Dörter ve Levent Dörter boşanıyor mu?
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter ile eşi Levent Dörter'in, sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı
Dilan Çıtak Dörter ile Levent Dörter, 2022'de dünyaevine girmişti.
Çiftin, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlar, "Boşanıyorlar mı?" sorusunu beraberinde getirdi.
Dilan Çıtak, paylaşımında; "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor" yazdı.
Levent Dörter ise "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Bu hayatın birçok acımasız paradoksundan biridir. Kendinizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmeniz gerekir" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
İkilinin, bu paylaşımları kafaları karıştırdı.