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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye bu hafta güneşin etkisi altında olacak. Koronavirüs salgını döneminde vatandaşların evde kalması büyük önem taşırken, güzel havalara aldanmaması gerekiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'de bu hafta hava durumunun şöyle olması bekleniyor:

Pazartesi: Türkiye'nin büyük bölümü yeni haftaya güneşli başlıyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu bölgelerinde sağanak yağışlar beklenirken sıcaklıklar; İstanbul'da 16/6, Ankara'da 17/7, İzmir'de 21/10 olarak ölçülmesi bekleniyor.

Salı: Salı gününde ise sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağmur beklenirken diğer bölgelerde güneş yüzünü göstermeye devam edecek. Sıcaklıklar; İstanbul'da 21/8, Ankara'da 21/7, İzmir'de 24/11 olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba: Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava tüm Türkiye'yi etkisi altına almaya başlıyor. Türkiye'nin tamamı yağışlı havanın etkisi altına girerken sıcaklar da yağışlarla birlikte 7 ila 10 derece düşecek. Buna göre; İstanbul 11/9, Ankara 19/9, İzmir 23/13 sıcaklık bekleniyor.

Perşembe: Çarşamba günü başlayan ve Türkiye'yi etkisi altına alan yağışların tüm yurtta görüşmeye devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar tekrar yükselişe geçerken; hava sıcaklığının İstanbul'da 15/6, Ankara'da 16/6 ve İzmir'de 20/8 olarak ölçülmesi bekleniyor.

Cuma: Haftanın son günüyle birlikte yağışlı hava da etkisini kaybetmeye başlıyor. Yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam edeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte sıcaklıklar da tekrar yükselişe geçiyor. İstanbul'da 16/7, Ankara'da 23/3 ve İzmir'de 23/9 derecelik sıcaklıklar bekleniyor.