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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra kuzeybatısı parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri ve Amasya'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ ve Ş.Urfa kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ ve Ş.Urfa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Çorum çevrelerinde hafif şiddette zirai don riski bulunduğundan zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Sabah saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin rakımı 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yükseklerinde (1500 m. ve üzeri rakım) yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.