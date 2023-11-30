Didem Soydan, 52 bin takipçisine "Cahil" dedi
Didem Soydan, sosyal medya hesabından 52 bin kişiyi engellediğini duyurdu. Soydan, "Çok uğraştık. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için. Biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse ama temizledik cühelaları" ifadelerini kullandı
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Sosyal medyada 731 bin takipçisi bulunan Didem Soydan, 52 bin kişiyi engellediğini açıkladı.
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"NESLİNİ TÜKETMİŞSİNİZ"
Sosyal medya hesabından yayımladığı bu videoya bir takipçisinin "Didem Hanım gerzeklerin neslini tüketmişsiniz, eleştiren güruh ortada yok. Elinize sağlık" şeklindeki yorumuna kayıtsız kalmadı.
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"ÇOK UĞRAŞTIK"
Bunun üzerine Didem Soydan, "Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için. Biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse ama temizledik cühelaları" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram