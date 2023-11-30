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        Haberler Magazin Didem Soydan, 52 bin takipçisine "Cahil" dedi - Magazin haberleri

        Didem Soydan, 52 bin takipçisine "Cahil" dedi

        Didem Soydan, sosyal medya hesabından 52 bin kişiyi engellediğini duyurdu. Soydan, "Çok uğraştık. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için. Biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse ama temizledik cühelaları" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:47
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          Sosyal medyada 731 bin takipçisi bulunan Didem Soydan, 52 bin kişiyi engellediğini açıkladı.

        • 2

          "NESLİNİ TÜKETMİŞSİNİZ"

          Sosyal medya hesabından yayımladığı bu videoya bir takipçisinin "Didem Hanım gerzeklerin neslini tüketmişsiniz, eleştiren güruh ortada yok. Elinize sağlık" şeklindeki yorumuna kayıtsız kalmadı.

        • 3

          "ÇOK UĞRAŞTIK"

          Bunun üzerine Didem Soydan, "Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için. Biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse ama temizledik cühelaları" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Instagram

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