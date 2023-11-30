Didem Soydan, 52 bin takipçisine "Cahil" dedi

"ÇOK UĞRAŞTIK"

Bunun üzerine Didem Soydan, "Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için. Biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse ama temizledik cühelaları" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram