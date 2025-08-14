DGS sonuçları sorgulaması başladı. 20 Temmuz’da gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı sonrası gözler DGS sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtına çevrildi. DGS sonuç ekranında adayların sayısal ve sözel alandan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuç ekranında adayların DGS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri başarı sıralamaları, önlisans başarı puanı yer alacak. Peki DGS sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? İşte DGS sonucu sorgulama sayfası ve tüm detaylar