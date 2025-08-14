DGS sonuçları 2025 açıklandı! ÖSYM DGS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı!
ÖSYM tarafından DGS sonuçları son dakika açıklandı. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine çevirmek isteyenler ÖSYM ekranı üzerinden DGS sonuç sorgulaması yapmaya başladı. Sınavın üzerinden yaklaşık üç hafta geçti. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için tercih kılavuzu yayınlanacak. Sonuçlar için ÖSYM sınav takviminde bugün işaret edilmişti. Peki DGS sonuçları sorgulaması nasıl ve nereden yapılır? İşte DGS sonuçları sorgulama sayfası
DGS sonuçları sorgulaması başladı. 20 Temmuz’da gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı sonrası gözler DGS sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtına çevrildi. DGS sonuç ekranında adayların sayısal ve sözel alandan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuç ekranında adayların DGS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri başarı sıralamaları, önlisans başarı puanı yer alacak. Peki DGS sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? İşte DGS sonucu sorgulama sayfası ve tüm detaylar
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre DGS sınav sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü erişime açıldı.
Sınav sonuçları açıklandığında ÖSYM’nin resmi sosyal medya hesaplarından ve osym.gov.tr adresinden duyuru yayımlanacak. DGS sınav sonuçları erişime açıldığında aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.
DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
DGS sınav sonuçları sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Adaylara sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek.
DGS sonuç ekranında adayların sayısal ve sözel alandan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuç ekranında adayların DGS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri başarı sıralamaları, önlisans başarı puanı yer alacak.
DGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Yerleştirme işlemi, adayların 2025-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.