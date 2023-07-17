DGS PUAN HESAPLAMA

ÖSYM, DGS puan hesaplaması hakkında detaylar paylaşıldı. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarıpuanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarınıbelirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılaraktoplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.