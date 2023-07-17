DGS puan hesaplama: Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, taban puanları açıklandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Ön lisans eğitimini lisans eğtimine tamamlamak isteyen lisans adayları, DGS taban puanları ve tercih tarihlerini araştırmaya başladı. 464 bin 281 adayın katılım gösterdiği sınavda, DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki, "2023 Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, taban puanları açıklandı mı?" İşte DGS puan hesaplama ekranı...
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DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 16 Temmuz Pazar günü 464 bin 281 adayın katılım ile tamamlanan DGS'nin ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. DGS'de adaylara, 50 sözel 50 sayısal olmak üzere toplamda 100 soru sorulmaktadır. Peki, "2023 Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, taban puanları açıklandı mı?" İşte 2023 DGS tercih tarihleri...
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DGS TECHİHLERİ 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. 2022 yılında DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor. DGS tercihleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılacak.
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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.
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DGS PUAN HESAPLAMA
ÖSYM, DGS puan hesaplaması hakkında detaylar paylaşıldı. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarıpuanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarınıbelirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılaraktoplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.
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Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de enaz 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.2022-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısıile çarpılacaktır. 2023-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS’de ilgiliÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
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DGS TABAN PUANLARI 2023
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için henüz 2023 taban puanları paylaşılmadı. Sınav 16 Temmuz günü düzenlenedi. Taban puanları ise önümüzdeki günlerde yayımlanacak tercih kılavuzu ile netleşmiş olacak. 2022 yılı taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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