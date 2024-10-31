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        Haberler Bilgi Yaşam DGS EK TERCİH EKRANI 2024: ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu ile 2024 DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        DGS ek tercihler için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2024 DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 DGS ek tercih kılavuzu ile belli olmuştu. Kılavuza göre DGS ek tercihler için süreç 31 Ekim Perşembe günü sona eriyor. İlk tercih döneminde yükseköğretim programlarına yerleşemeyen adaylar, ek tercih işlemlerini 31 Ekim saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, 2024 DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2024 DGS ek tercih ekranı, 4 yıllık üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları hakkında ayrıntılı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 07:46 Güncelleme: 31.10.2024 - 07:46
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        • 1

          2024 DGS ek tercih kılavuzu doğrultusunda 25 Ekim’de başlayan Dikey Geçiş Sınavı DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, bugün sona erecek. Bu sebeple henüz ek tercih başvurusu yapmamış olan adaylar, ‘’DGS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, boş kontenjanlar neler?’’ sorularına yanıt arıyor. DGS ek tercih taban puanları, 4 yıllık üniversite boş kontenjanlar ve başarı sıralamaları sorgulanıyor. İşte DGS ek tercih ekranı 2024 ve konu hakkında detaylı bilgiler…

        • 2

          2024 DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          2024 DGS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2024 DGS ek tercih tarihleri belli oldu.

          Kılavuz doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

        • 3

          DGS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

          Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Ekim 2024 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.

          Ek yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

          DGS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

          Ek yerleştirme için tercih ücreti 80,00 TL’dir.

          Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 25 Ekim - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 1 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır.

          Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

          DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          DGS EK TERCİH KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

          Merkezi Ek Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları ve Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları DGS ek tercih kılavuzu ile belli oldu.

          DGS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanlarına aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

          DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6
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