2024 DGS ek tercih kılavuzu doğrultusunda 25 Ekim’de başlayan Dikey Geçiş Sınavı DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, bugün sona erecek. Bu sebeple henüz ek tercih başvurusu yapmamış olan adaylar, ‘’DGS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, boş kontenjanlar neler?’’ sorularına yanıt arıyor. DGS ek tercih taban puanları, 4 yıllık üniversite boş kontenjanlar ve başarı sıralamaları sorgulanıyor. İşte DGS ek tercih ekranı 2024 ve konu hakkında detaylı bilgiler…