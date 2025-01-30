ÖSYM 2025 sınav takvimi yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan takvim ile 2025 DGS başvuru tarihleri belli oldu. Bu kapsamda gelecek yıl söz konusu sınava katılım sağlayacak olan ön lisans mezunu adaylar, ''DGS 2025 ne zaman?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki DGS ne zaman yapılacak? İşte 2025 DGS başvuru tarihleri…