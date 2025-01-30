Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DGS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM sınav takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri açıklandı

        DGS 2025 ne zaman yapılacak?

        ÖSYM 2025 sınav takvimi yayımlandı. Böylece önümüzdeki yıl yapılacak Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar ise bu noktada ''DGS 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak, başvurular ne zaman alınacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 2025 DGS sınavına girmek isteyen adayların önce DGS başvuru tarihleri içerisinde başvuru yapması gerekiyor. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi ile 2025 DGS sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 17:27 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖSYM 2025 sınav takvimi yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan takvim ile 2025 DGS başvuru tarihleri belli oldu. Bu kapsamda gelecek yıl söz konusu sınava katılım sağlayacak olan ön lisans mezunu adaylar, ''DGS 2025 ne zaman?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki DGS ne zaman yapılacak? İşte 2025 DGS başvuru tarihleri…

        • 2

          DGS 2025 NE ZAMAN?

          Takvime göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

        • 3

          DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          ÖSYM sınav takvimine göre 2025 DGS başvuruları, 21 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

          DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2025 tarihinde alınacak.

        • 4

          DGS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimine göre 2025 DGS sonuçları 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Habertürk Anasayfa