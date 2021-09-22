Yeni tiyatro sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları, sanatseverlere perdelerini açtı
Yeni oyunlarıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları, 2021 - 2022 sanat sezonunda açık hava mekanlarını kullanmaya devam ederken, salonlarını da küresel salgın tedbirleriyle kullanıma açtı.
Tiyatroların salonlarında koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecek. Salonlara maskesi olmayan izleyiciler alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak, izleyiciler etkinliklere aşı kartlarını ya da aşı yaptırmadıklarına dair en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini göstererek girebilecek. Oyunlar sergilendikten sonra da salonlar dezenfekte edilecek.
İlk turda çoğunluğunu yerli yazarların oluşturduğu oyunlarla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Devlet Tiyatrolarında İstanbul 4, İzmir Devlet Tiyatrosu 3, Ankara, Konya ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 2, Bursa, Van, Adana ve Antalya Devlet Tiyatroları 1 yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.
Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonda kapalı gişe oynayan ve sanatseverlerden yoğun ilgi gören 'Cimri', 'Kontrabas', 'Sonsuzluk Kitabevi', 'Bizim Yunus', 'Âşık Veysel', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'İki Bekar', 'Akide Şekeri', 'Kürk Mantolu Madonna', 'Ölümcül Oyun' ve '39 Basamak' gibi oyunlar yeni sezonda da seyirciyle buluşacak.
Bursa Devlet Tiyatrosu, modern ABD tiyatrosunun bilge kalemi Tennessee Williams'ın başyapıtı 'Sırça Kümes' ile 21 Eylül'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde seyircisine merhaba diyecek.
Can Yücel'in dilimize çevirdiği ve Şahin Ergüney'in yönettiği oyun, büyük buhran döneminde küçük yoksul dünyalarına sıkışmış bir ailenin dramı üzerinden ortak acıları anlatıyor.
Yeni sanat sezonunda yerli ve yabancı yaklaşık 150 farklı oyun sahneleyecek olan Devlet Tiyatroları'nın ilk ay repertuarında en fazla yeni oyun ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu 2021 - 2022 tiyatro sezonuna 4 yeni oyunla başlayacak.
'Seneye Bugün', 'Gazale (Uzun Gece)', okuma tiyatrosu, 'Bir Arap Gecesi' ve çocuk oyunu 'Şuşa ile Kiki (Yer ile Gök Arasında)' İstanbul sahnelerinin seyirciyle buluşacak yeni oyunları olacak.
'Seneye Bugün'; Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, 'Gazale(Uzun Gece)'; Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, okuma tiyatrosu 'Bir Arap Gecesi'; Garibaldi'de ve çocuk oyunu 'Şuşa ile Kiki (Yer ile Gök Arasında)' ise Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverleri selamlayacak.
İzmir Devlet Tiyatrosu yeni sezona 3 yeni oyunla girerken yeni oyunlardan ikisi Devlet Tiyatroları sahnelerinde ilk kez perde açacak.
İzmir'de yeni sezonun ilk oyunu 5 Ekim'de Konak Sahnesi'nde sahnelenecek olan Tankred Dorst'un yazdığı, Sema Engin Edinsel'in dilimize çevirdiği ve Gürol Tonbul'un yönettiği 'Ben Feuerbach' olacak.
İskender Pala'nın yazdığı 'Neyzen Tevfik', tedavi için hastaneye yatışını ve Neyzen'in hastanede kendini ve hayatı sorgulamasını anlatacak. Murat Çobangil'in yönettiği oyun 12 Ekim'de Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde ilk gösterimini yapacak.
Remzi Özçelik'in yazdığı ve Metin Oyman'ın yönettiği 'Hacı Bektaş' ise 19 Ekim tarihinde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Oyunda, Hacı Bektaş Veli'nin Horasan'dan bugünkü Anadolu topraklarına gelmesi, kendi öğrencilerini yetiştirmesi ile Bektaşilik öğretisinin sevgi, hoşgörü ve ilahi aşkla şekillenerek düşünce tarihimizde filizlenişi anlatılacak.
Ankara Devlet Tiyatrosu, 'Periferi'yi İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde, 'Dr. Jekyll ile Bay Hyde'ı Akün Sahnesi'nde; Adana Devlet Tiyatrosu 'Gecenin Karanlığında' oyununu Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde; Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 'Bir Adam Yaratmak' adlı eseri Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde ve 'Gün Eksilmesin Penceremden'i de Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde seyirciyle buluşturucak.
Antalya Devlet Tiyatrosu'nun 'Ziyaretçi' adlı oyunu Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Sahnesi Küçük Salon'da;Konya Devlet Tiyatrosunun ‘Karanlıkta Komedi' adlı eseri ile ‘Kadınlar İstasyonu' oyunu Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde; Van Devlet Tiyatrosunun ‘Üç Yaşam Bir Öykü' eseri ise Kültür Merkezi Sahnesi'nde perdelerini açacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!