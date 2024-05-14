'Devlet Ana' AKM'de seyirciyle buluşuyor

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Mart ayında prömiyerini gerçekleştiren, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı Devlet Ana, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

Devlet Tiyatrolarında kapalı gişe oynayan Kurban, Çığ, Kerbela, Hamlet Makinesi gibi oyunların rejisörlüğünü üstlenen Ayşe Emel Mesci, bu rejisinde, 1968 yılı Türk Dil Kurumu Ödülü’nü kazanan, Kemal Tahir’in tarihsel romanlarından biri olan, Osman Özkan’ın oyunlaştırdığı Devlet Ana ile sanatseverleri buluşturuyor.

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip bu görkemli oyunun dekor tasarımı Murat Gülmez’in, kostüm tasarımı Gazal Erten’in, ışık tasarımı ise Yakup Çartık’ın imzasını taşıyor. Müzikleri Tuluyhan Uğurlu tarafından yapılan oyunun koreografisi ise yine Ayşe Emel Mesci’ye ait.

AKM Türk Telekom Opera Salonunda, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde İstanbul seyircisinin karşısına çıkacak Devlet Ana, bir cinayet öyküsü ve Osmanlı beyliğinin adım adım devletleşmeye doğru evrilen sancılı sürecini iç içe işliyor.