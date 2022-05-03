DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız’ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun’u Akkız’ın yanına sokan Ulu Ece’nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca’nın annesini olmadığını öğrenecek mi



Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu’dan gelen haberle şok olur. Gök Orda’da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han’ın buna karşı hamlesi ne olacaktır. Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir’in bir sonraki hedefi nedir?