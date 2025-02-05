Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Derya Uluğ: Enteresan mesajlar alıyorum - Magazin haberleri

        Derya Uluğ: Enteresan mesajlar alıyorum

        Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan, futbolla ilgili zaman zaman paylaşımda bulunan Derya Uluğ, kendisine gelen mesajlarla ilgili konuştu. Uluğ; "Başkası olsa hayata küsebilir ama ben gülerek karşılıyorum. Orası ciddi anlamda dert kutusu. O yüzden çok enteresan mesajlar alıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 08:54 Güncelleme: 05.02.2025 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Enteresan mesajlar alıyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Derya Uluğ, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Mağazaları dolaşıp sahne kıyafeti bakan şarkıcı, iddialı kıyafetler giymeyi sevdiğini söyledi.

        "HERKES KENDİSİNE YAKIŞANI GİYİYOR"

        Derya Uluğ, meslektaşı Gülşen ile yapılan kıyaslamaların hatırlatılması üzerine ise "Kimsenin kıyaslanmasını doğru bulmuyorum. Herkes kendisine yakışanı giyiyor. Kendi tarzımı, özellikle kimseye benzemeden, benzersiz olmasına özen gösteriyorum. Bunun için de emek harcıyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        "BAŞKASI OLSA HAYATA KÜSER"

        Sosyal medyayı aktif kullanan ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Derya Uluğ; "DM kutunuza gelen en ilginç mesaj hangisiydi?" sorusuna ise "Futbolla ilgili paylaşım yapıyorum ya oradan çok alıyorum. Başkası olsa hayata küsebilir ama ben gülerek karşılıyorum. İnsanlar sıkılıyor. Tabii ki çok ağır olmadığı sürece normaldir diyorum. Orası ciddi anlamda dert kutusu. O yüzden çok enteresan mesajlar alıyorum. Yardımcı olabileceğim mesajlar dışındakilere kişisel cevaplar vermiyorum" yanıtını verdi.

        REKLAM

        "HİÇ BENLİK DEĞİL"

        Derya Uluğ'a, son günlerde günden olan rapçi Lvbel C5'in 'Havhavhav' şarkısı soruldu. "Değişik" diye yorumlayan Uluğ; "Bunun hakkında hiç yorum yapmak istemiyorum. Hiç benlik değil. 'Değişik' diyelim. Bunlar da olacak elbette ama çok da konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

        "HER ŞEYE RAĞMEN ÜLKEMİ SEVİYORUM"

        Geçtiğimiz aylarda yatırım amaçlı Kıbrıs'tan ev alan Derya Uluğ, Türkiye'yi sevdiğini söyledi. Yurt dışına yerleşmek gibi bir hayalinin olmadığını ifade eden Uluğ; "Üzücü şeyler yaşıyoruz. Son zamanlarda dozajı arttı. Her şeye rağmen ben ülkemi seviyorum, vatanımı seviyorum. Başka yerlere gittikçe buraların kıymetini daha çok anlıyoruz. Allah, muhtaç ve mecbur bırakmasın ama ben Türkiye'yi seviyorum, burada yaşamaya niyetliyim" şeklinde konuştu.

        Derya Uluğ'un kırılan tırnağı muhabirlerin gözünden kaçmadı. Kendini zaman ayıramadığını belirten şarkıcı, "Bu ara bayağı yoğun bir süreç. Bugün değişecek" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Derya Uluğ

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        Trump'ın Gazze planı
        Trump'ın Gazze planı
        Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!
        Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı
        Hamas: Trump'ın açıklamaları kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
        Hamas: Trump'ın açıklamaları kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
        Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
        Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        İsveç'te okula saldırı: 10 kişi öldü
        İsveç'te okula saldırı: 10 kişi öldü
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Habertürk Anasayfa