Derya Uluğ: Enteresan mesajlar alıyorum

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Derya Uluğ, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Mağazaları dolaşıp sahne kıyafeti bakan şarkıcı, iddialı kıyafetler giymeyi sevdiğini söyledi.

"HERKES KENDİSİNE YAKIŞANI GİYİYOR"

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Derya Uluğ, meslektaşı Gülşen ile yapılan kıyaslamaların hatırlatılması üzerine ise "Kimsenin kıyaslanmasını doğru bulmuyorum. Herkes kendisine yakışanı giyiyor. Kendi tarzımı, özellikle kimseye benzemeden, benzersiz olmasına özen gösteriyorum. Bunun için de emek harcıyoruz" diye konuştu.

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"BAŞKASI OLSA HAYATA KÜSER"

Sosyal medyayı aktif kullanan ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Derya Uluğ; "DM kutunuza gelen en ilginç mesaj hangisiydi?" sorusuna ise "Futbolla ilgili paylaşım yapıyorum ya oradan çok alıyorum. Başkası olsa hayata küsebilir ama ben gülerek karşılıyorum. İnsanlar sıkılıyor. Tabii ki çok ağır olmadığı sürece normaldir diyorum. Orası ciddi anlamda dert kutusu. O yüzden çok enteresan mesajlar alıyorum. Yardımcı olabileceğim mesajlar dışındakilere kişisel cevaplar vermiyorum" yanıtını verdi.

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"HİÇ BENLİK DEĞİL"

Derya Uluğ'a, son günlerde günden olan rapçi Lvbel C5'in 'Havhavhav' şarkısı soruldu. "Değişik" diye yorumlayan Uluğ; "Bunun hakkında hiç yorum yapmak istemiyorum. Hiç benlik değil. 'Değişik' diyelim. Bunlar da olacak elbette ama çok da konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYE RAĞMEN ÜLKEMİ SEVİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda yatırım amaçlı Kıbrıs'tan ev alan Derya Uluğ, Türkiye'yi sevdiğini söyledi. Yurt dışına yerleşmek gibi bir hayalinin olmadığını ifade eden Uluğ; "Üzücü şeyler yaşıyoruz. Son zamanlarda dozajı arttı. Her şeye rağmen ben ülkemi seviyorum, vatanımı seviyorum. Başka yerlere gittikçe buraların kıymetini daha çok anlıyoruz. Allah, muhtaç ve mecbur bırakmasın ama ben Türkiye'yi seviyorum, burada yaşamaya niyetliyim" şeklinde konuştu. Derya Uluğ'un kırılan tırnağı muhabirlerin gözünden kaçmadı. Kendini zaman ayıramadığını belirten şarkıcı, "Bu ara bayağı yoğun bir süreç. Bugün değişecek" dedi.