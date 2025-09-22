Habertürk
        Haberler Magazin Derin Talu, sevgilisinin annesiyle tanıştı - Magazin haberleri

        Derin Talu, sevgilisinin annesiyle tanıştı

        Defne Samyeli ile Eren Talu'nun sosyal medya ünlüsü kızı Derin Talu, sevgilisi Tanalp Tokgöz'ün annesiyle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 12:10 Güncelleme: 22.09.2025 - 12:10
        Sevgilisinin annesiyle tanıştı
        Derin Talu, broker Tanalp Tokgöz ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

        Derin Talu, sevgilisi Tanalp Tokgöz'ün annesi Gülay Tokgöz ile tanıştı. Talu, buluşmaya dair fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

        Derin Talu, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin, "Erkek arkadaşının senden önce 10 yıllık ilişkisi olmasını kıskanmıyor musun?" sorusuna yanıt vermişti: Çocuk, 30 yaşında... İyi bir şey öyle bir ilişkisi olması. Çünkü onu, bana hazırladı.

        Daha önce sevgili kriterlerini açıklayan, adaylardan CV isteyen Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, boy takıntısının olduğunu açıklayarak; "1.85'in altındaki erkekler bana yazmasın" demişti.

        22 yaşındaki Derin Talu; "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar" açıklamasını yapmıştı.

        #Derin Talu
        #Tanalp Tokgöz

