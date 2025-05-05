Derbilerin Kartal'ı!

Trendyol Süper Lig'de sezona bomba gibi başlayan Beşiktaş, çıktığı ilk 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alarak 20 puan topladı ve şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi.

28 Ekim'de RAMS Park'ta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda çöküş ise bu maç sonrası başladı...

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Derbinin ardından çıktığı 4 maçta 2 beraberlik - 2 mağlubiyet alan Kara Kartal, 10 puanı sahada bıraktı ve zirve yarışından uzaklaştı.

F.BAHÇE GALİBİYETİ VE DEJAVU Ligin ilk yarısındaki bu süreçte üst üste 5 maçtan galip gelemeyen Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek kötü gidişe 'dur' dedi ve ezeli rakibine çelmeyi taktı. REKLAM Galibiyetle kara bulutları dağıtan Beşiktaş, sonraki süreçte ise 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak yine kısır döngüye girdi. Süper Lig'in 27. haftasında ise sahasında Gaziantep FK'ya mağlup olan Beşiktaş, sonrasında çıktığı Konya deplasmanında da 3 puan bıraktı. Beşiktaş, üst üste 2 mağlubiyet alarak yine eleştiri oklarının hedefi olurken, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek taraftarlarını mutlu etmesini bildi.

6 MAÇTA SADECE 8 PUAN 27. haftadan Fenerbahçe derbisine kadar olan süreçte 7 maçta sadece 2 galibiyet alan ve 8 puan toplayabilen Beşiktaş için sezonun son derbisi Avrupa'ya gidişin bileti olabilirdi... Kadıköy'e tıpkı G.Saray derbisinde olduğu gibi orijin forvetsiz çıkan Ole Gunnar Solskjaer, sarı-lacivertlileri Gedson Fernandes'in attığı golle 1-0 yendi ve üstelik bir de penaltı kaçırdı. Üçüncülük için Samsunspor ile yarışan Kara Kartal'da alınan bu galibiyet, camiayı yeniden birbirine kenetlerken Fenerbahçe cephesinde ise hüsran yarattı. REKLAM

F.BAHÇE'YE BU SEZON PUAN VERMEDİ Fenerbahçe ile bu sezon ligde oynadığı 2 maçı da 1-0'lık skorlarla kazanan Beşiktaş, 2004-2005 sezonunun ardından 20 yıl sonra bir ilki başardı. En son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe’yle oynadığı iki derbiyi 4-3 ve 2-1’lik skorlarla kazanan Beşiktaş, 20 yılın ardından sarı-lacivertliler ligde oynadığı 2 müsabakadan da galip ayrıldı. 4 DERBİ 3 GALİBİYET Beşiktaş böylelikle Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı bu sezon çıktığı 4 maçtan 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrıldı ve 12 puanın 9'unu hanesine yazdırmayı başardı.

Avrupa Ligi için şansını sürdüren Beşiktaş'ta kalan maçlar ise şu şekilde: Beşiktaş - Adana Demirspor Alanyaspor - Beşiktaş Beşiktaş - Çaykur Rizespor Bodrum FK - Beşiktaş