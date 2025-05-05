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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Derbilerin Kartal'ı! - Beşiktaş Haberleri

        Derbilerin Kartal'ı!

        Sezona flaş transferler yaparak başlayan Beşiktaş, yaşadığı sürpriz puan kayıpları sonrasında şampiyonluk yarışından uzaklaşmış ve yeni hedefini üçüncülük olarak belirlemişti. Siyah-beyazlılar buna karşın Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı çıktığı 4 derbi maçından 3 galibiyet alarak taraftarlarını mest etti.

        Giriş: 05.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:07
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        Derbilerin Kartal'ı!
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        Trendyol Süper Lig'de sezona bomba gibi başlayan Beşiktaş, çıktığı ilk 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alarak 20 puan topladı ve şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi.

        28 Ekim'de RAMS Park'ta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda çöküş ise bu maç sonrası başladı...

        Derbinin ardından çıktığı 4 maçta 2 beraberlik - 2 mağlubiyet alan Kara Kartal, 10 puanı sahada bıraktı ve zirve yarışından uzaklaştı.

        F.BAHÇE GALİBİYETİ VE DEJAVU

        Ligin ilk yarısındaki bu süreçte üst üste 5 maçtan galip gelemeyen Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek kötü gidişe 'dur' dedi ve ezeli rakibine çelmeyi taktı.

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        Galibiyetle kara bulutları dağıtan Beşiktaş, sonraki süreçte ise 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak yine kısır döngüye girdi.

        Süper Lig'in 27. haftasında ise sahasında Gaziantep FK'ya mağlup olan Beşiktaş, sonrasında çıktığı Konya deplasmanında da 3 puan bıraktı.

        Beşiktaş, üst üste 2 mağlubiyet alarak yine eleştiri oklarının hedefi olurken, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek taraftarlarını mutlu etmesini bildi.

        6 MAÇTA SADECE 8 PUAN

        27. haftadan Fenerbahçe derbisine kadar olan süreçte 7 maçta sadece 2 galibiyet alan ve 8 puan toplayabilen Beşiktaş için sezonun son derbisi Avrupa'ya gidişin bileti olabilirdi...

        Kadıköy'e tıpkı G.Saray derbisinde olduğu gibi orijin forvetsiz çıkan Ole Gunnar Solskjaer, sarı-lacivertlileri Gedson Fernandes'in attığı golle 1-0 yendi ve üstelik bir de penaltı kaçırdı.

        Üçüncülük için Samsunspor ile yarışan Kara Kartal'da alınan bu galibiyet, camiayı yeniden birbirine kenetlerken Fenerbahçe cephesinde ise hüsran yarattı.

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        F.BAHÇE'YE BU SEZON PUAN VERMEDİ

        Fenerbahçe ile bu sezon ligde oynadığı 2 maçı da 1-0'lık skorlarla kazanan Beşiktaş, 2004-2005 sezonunun ardından 20 yıl sonra bir ilki başardı.

        En son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe’yle oynadığı iki derbiyi 4-3 ve 2-1’lik skorlarla kazanan Beşiktaş, 20 yılın ardından sarı-lacivertliler ligde oynadığı 2 müsabakadan da galip ayrıldı.

        4 DERBİ 3 GALİBİYET

        Beşiktaş böylelikle Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı bu sezon çıktığı 4 maçtan 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrıldı ve 12 puanın 9'unu hanesine yazdırmayı başardı.

        Avrupa Ligi için şansını sürdüren Beşiktaş'ta kalan maçlar ise şu şekilde:

        Beşiktaş - Adana Demirspor

        Alanyaspor - Beşiktaş

        Beşiktaş - Çaykur Rizespor

        Bodrum FK - Beşiktaş

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