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Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı verilecek! 10 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek ve nasıl alınacak?

Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı verilecek! 10 bin TL deprem yardımı nasıl alınacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara deprem yardım parası verileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelere 10 bin TL deprem yardım parası ödeneceğini duyurdu. Açıklamaların ardından 10 bin TL deprem yardımının nasıl alınacağı ve başvurularının nasıl yapılacağı sorgulanmaya başladı. İşte 10 bin TL deprem yardım parasının ne zaman ödeneceğine ilişkin bilgiler...

Giriş: 12.02.2023 - 10:37 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından 10 ilimizde büyük bir yıkım meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede ailelere 10 TL deprem yardımı yapılacağını açıkladı. 10 bin TL deprem yardım parasına dair detayları haberimizde derledik. İşte, detaylar...

  • DEPREM DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu günlerin birlik olma ve dayanışma zamanı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz.

  • DEPREM YARDIM PARASI KAÇ TL?

    Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık, 10'ar bin lira inşallah bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelere yapılacak deprem destek ödemesinin 10 bin TL olduğunu belirtti.

  • 10 BİN LİRA DEPREM YARDIM PARASI NASIL ALINIR, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

    10 bin lira yardım parası depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak. Buna göre vatandaşlarımızın herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmayacağı bekleniyor.

  • 10 BİN TL DEPREM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    10 bin TL deprem yardımının hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir yıl içerisinde inşallah bu yıkılan binaları elimizdeki tip projelerle yeniden inşa edecek yeniden sahiplerine teslim edeceğiz. 10 bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlamış olacağız.

    İster Adıyaman’da ister farklı illerde bir yıl benim vatandaşlarım kalabilecek." ifadelerini kullandı. 

    Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlara 1 yıl boyunca kira desteği sağlanacak. 

  • KİRA VE TAŞINMA YARDIMI DA YAPILACAK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Adıyaman’da açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik. AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız."

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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