Dün sabaha karşı ve öğlen merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde ilki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem Adana’da da yıkıma neden oldu. Yıkılan 11 binadan biri de Yurt Mahallesindeki Ekim Apartmanı oldu. 14 katlı apartman tamamen yıkıldı.
Apartmanda yakınları oturanlar ise enkazın önüne gelerek gözü yaşlı beklemeye başladı. Ağlayan Gülay Yiğit, kızı öğretmen Fatma Başlar’ın savcı eşi Yusuf Başlar ile bir yıl önce Şanlıurfa’dan Adana’ya tayin olduklarını, apartman bulamadıkları için buraya taşındıklarını belirterek, “Bir hafta önce apartmanın zemininde şişmeler kırılmalar oldu. Ben kızıma 'Bu apartman çürük, buradan çıkın kızım' dedim. Ancak o bana ‘Anne ben artık taşınmaktan bıktım’ diyerek yanıt verip başka eve geçmedi. Şimdi kızım, damat ve torunlarım enkaz altında. Onların bir an önce kurtarılmasını istiyorum. Ne olur yardım edin” dedi.
Enkazda ise arama-kurtarma çalışması devam ederken ara ara ses duyan çalışanlar herkesi susturuyor.
BİR ÇÜRÜK EV ACISI DA MARAŞ'TA
Kahramanmaraş’ın Hayrullah Mahallesi'nde Şeyma Şimşek isimli genç kadın 2 gün önce taşındığı Sabır Apartmanı’nda yeni evinin enkazında kaldı. Annesi Nalan Şimşek, enkazın başında gözyaşları dökerek, kızının sağ olarak çıkartılmasını bekliyor. Acılı anne evi 3 gün önce kendisinin kızına hediye ettiğini, kızının evde sadece iki gece kalabildiğini belirterek, “Kızıma ev değil mezar almışım” dedi.
Nalan Şimşek, kızının özel bir bankada çalıştığını söyleyip, “Ona evi 3 gün önce ben aldım. İki gün önce taşındı. Depremden önce beni görüntülü arayarak evi gösterdi. Benim için de bir yatak odası takımı aldığını söyleyerek, sürpriz yapmak istedi. Duş alıp yatacağını söyledi. Kızım yok oldu, kızıma ev değil mezar almışım, almaz olaydım” şeklinde konuştu.
Öte yandan, Hayrullah Mahallesi'nin dron görüntüleri yaşanan yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.