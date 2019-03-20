Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Öte yandan saat 09.38 ve 09.41'de merkez üssü Acıpayam olan 4,8 ve 4,5 olan iki deprem daha meydana geldi.