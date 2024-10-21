Denizli’de kaçırılan kadını kendi ihbarı kurtardı

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana gelen olayda bir kadın, 112 Acil Çağrı Merkezine kaçırıldığına dair ihbarda bulundu. Kendisiyle konuşan ekiplere bölgeyi tanımadığı için yer tarifi yapamayan kadın, verdiği araç bilgileri sayesinde bulunabildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve devriye ekipler bölgelerinde tarif edilen araç üzerinde çalışmalar başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde kaçırıldığını iddia eden kadının bulunduğu otomobil polis ekipleri tarafından sanayi girişinde durduruldu.

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Durdurulan araçtan çıkarılan kadının korku ve panik içinde titrediği görüldü. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde 100 promil alkollü çıkan sürücü İ.B., kadının sevgilisi olduğunu öne sürdü.

Büyük bir korku ve panik içinde olan kadın sevgililik iddialarını reddetti. Yapılan incelemelerin ardından alkollü sürücü İ.B. gözaltına alındı.