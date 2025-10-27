Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: Eşinin sevgilisi satırla öldürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Eşinin sevgilisi satırla öldürdü!

        Denizli'de, ayrı yaşadığı eşinin sevgilisiyle aralarında çıkan kavgada başına aldığı satır darbesiyle ağır yaralanan 45 yaşındaki Yılmaz Köse, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Koç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 08:21 Güncelleme: 27.10.2025 - 08:21
        Eşinin sevgilisi satırla öldürdü!
        Denizli'de olay, 22 Ekim Çarşamba günü Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Lozan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Köse (45), ayrı yaşadığı eşi İkbal Köse'nin evinde bulunan çocuklarını görmeye gitti.

        YENİ SEVGİLİ SATIRLA SALDIRDI

        İHA'daki habere göre bu sırada İkbal Köse'nin evinde olan sevgilisi Muhammet Koç (39), ile Yılmaz Köse arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Muhammed Koç, Yılmaz Köse'ye satırla saldırarak yaraladı.

        AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

        Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz Köse, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Yılmaz Köse'yi satırla ağır yaralayan Muhammed Koç'u gözaltına aldı.

        İKİ ÇOCUK BABASI CAN VERDİ

        İki gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Yılmaz Köse bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz Köse'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Koç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
