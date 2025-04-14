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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Miras kavgası kanlı bitti: Kardeşini ve yengesini öldürdü

        Denizli Acıpayam'da aile arasında miras meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. Kardeşi ve kardeşinin eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 05:32 Güncelleme: 14.04.2025 - 05:32
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        Denizli'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü
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        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Acıpayam ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şerif Ali Acar (55) ile kardeşi Süreyya Acar (50) arasında miras meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şerif Ali Acar evine giderek pompalı av tüfeğiyle geri döndü.

        KARDEŞİNİ VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

        Bu sırada Şerif Ali Acar, otomobile binerek gitmek isteyen kardeşi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar'a (48) tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çift yere yığılırken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen acil sağlık ekibi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KAÇAN ZANLI YAKALANDI

        Olay yerinden kaçan Şerif Ali Acar, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İki çocukları olduğu öğrenilen Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar çiftinin cenazeleri olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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