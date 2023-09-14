'Atiye'deki ölümlü kazada karar verildi

'Atiye' dizisinin setinde boyacı Hasan Karatay'ın ölümüne ilişkin dava sonuçlandı. İstanbul 50'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Onur Güvenatam ile avukatı katılırken, sanık Deniz Kobanbay'ı ise avukatı Süreyya Yiğitbaşı temsil etti.

Duruşmada savunma yapan Onur Güvenatam, dizi setindeki dekorasyon ve boya işleriyle ilgisi olmadığını iddia ederek, görevinin dizinin yapımını sağlamak olduğunu öne sürdü.

Meydana gelen kazada kusuru olmadığını belirten Onur Güvenatam, "Sette neyin, nasıl yapıldığına karar veren Deniz Kobanbay'dır. Benim işim senaristler ve yönetmenlerledir. Ben onların işlerini nasıl yaptığından sorumluyum. Beraatımı talep ederim" diye konuştu.

Sanık Onur Güvenatam'ı 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, bu cezanın 54 bin 600 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

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Sanık Deniz Kobanbay'ın ise 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan beraatına karar verdi.