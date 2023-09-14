'Atiye'deki ölümlü kazada karar verildi
'Atiye' dizisinin setinde boyacı Hasan Karatay'ın ölümüne ilişkin davada yapımcı Onur Güvenatam'a 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası, 54 bin 600 lira adli para cezasına çevrildi. Sanat yönetmeni Deniz Kobanbay'a ise beraat kararı verildi
'Atiye' dizisinin setinde boyacı Hasan Karatay'ın ölümüne ilişkin dava sonuçlandı. İstanbul 50'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Onur Güvenatam ile avukatı katılırken, sanık Deniz Kobanbay'ı ise avukatı Süreyya Yiğitbaşı temsil etti.
Duruşmada savunma yapan Onur Güvenatam, dizi setindeki dekorasyon ve boya işleriyle ilgisi olmadığını iddia ederek, görevinin dizinin yapımını sağlamak olduğunu öne sürdü.
Meydana gelen kazada kusuru olmadığını belirten Onur Güvenatam, "Sette neyin, nasıl yapıldığına karar veren Deniz Kobanbay'dır. Benim işim senaristler ve yönetmenlerledir. Ben onların işlerini nasıl yaptığından sorumluyum. Beraatımı talep ederim" diye konuştu.
Sanık Onur Güvenatam'ı 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, bu cezanın 54 bin 600 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.
Sanık Deniz Kobanbay'ın ise 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan beraatına karar verdi.
MÜTALAADAN
Mütalaada, sanık Onur Güvenatam'ın OGM Pictures şirketinin sahibi, Deniz Kobanbay'ın ise film setinde sanat yönetmeni olarak görev aldığı bildirilmişti.
Olay tarihinde, Hasan Karatay'ın Beyoğlu'nda sette boya yaparken 5 Nisan 2019'da üzerinde bulunduğu merdivenden düştüğü, kafasını beton zemine çarptığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ifade edilen mütalaada olayın raporlara iş kazası olarak geçtiği aktarılmıştı.
Mütalaada, sanıklardan Onur Güvenatam'ın yerine getirmediği önlemlerin önemli olduğu, bu nedenle olayda ihmali bulunduğu belirtilerek, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenmiş, diğer sanık Kobanbay'ın olayda kusuru tespit edilemediğinden beraatı talep edilmişti.
Fotoğraflar: AA, Instagram