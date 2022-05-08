2022 Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Konserleri bu yıl Zuhal Olcay ile başladı. Olcay, "Nazım'ın Şarkıları" projesiyle Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle bir araya geldi.
Ferhat Livaneli Orkestrası eşliğinde Nazım Hikmet’in şiirlerinden yapılmış şarkıları seslendiren Zuhal Olcay'ı izleyenler arasında; kızı Ceren Olcay, Deniz Çakır sevgilisi Bilgehan Baykal, Başak Gümülcinelioğlu, Çağrı Çitanak, Sitare Akbaş, Elçin Afacan, Nilgün Türksever, Alican Aytekin, Berkay Tulumbacı, Ezgi Gergin, Utku Ateş ve Tuğba Altıntop gibi ünlü isimler vardı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu Deniz Çakır, "Çok sevdiğim Zuhal'i dinlemeye geldim. İnşallah çok güzel bir Harbiye sezonu olur ve Nazım Hikmet projesinin ilk konseri bu anlamda da çok kıymetli. Ayrıca 9 Mayıs'ta dijital platformda biz de başlıyoruz. Televizyona bir şey yapmayacağım çünkü bunun 2. sezonu da olacak." şeklinde konuştu.
Çakır, gazetecilerin "Deniz Hanım, Sezen Aksu broşu yakanızda." demesi üzerine "Evet siz de sevdiniz ben de sevdiğim için hiç çıkarmıyorum Sezen benimle her yeri geziyor." ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Bilgehan Baykal da "Konsere geldik. Bugün çok önemli bir gün, 6 Mayıs hem anma günü hem de Nazım Hikmet şarkılarını Zuhal'den dinleyeceğiz." dedi.
"NAZIM HİKMET'E BİR SAYGI DURUŞU"
Öte yandan Zuhal Olcay, kendisini dinlemeye gelen dinleyicilerine "Harbiye Açıkhava'nın bu yılki ilk konseri, Nazım Hikmet'e bir selam bir saygı duruşu. Ferhat Livaneli Orkestrası, konuklar ve ben, aslında hepimiz Nazım'ın şiirlerine eşlik ettik. Nazım'ın dehası, duygusu, hümanizmi; onun dizelerini bestelemiş değerli müzisyenlerin notalarıyla çok güzel bir akşam olacak, heyecanlı ve mutluyum." sözleriyle seslendi.
Olcay, konserin finalinde de "Ey Özgürlük" şarkısında Başak Gümülcinelioğlu ile bir düet gerçekleştirdi.
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