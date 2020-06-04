"BENİM DİLEĞİMİN NE OLDUĞU BELLİ"

Baysal, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Benim dileğimin ne olduğu belli; bu dönemi bir an önce atlatmamız, sevdiklerimize bir an önce kavuşmamız. Hepinize sevgiler...