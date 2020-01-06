06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin geleneksel hale getirdiği, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve Şehit Mübaşir Musa Can anısına düzenlenen anma programı ile Demokrasi ve Kahramanlık Ödül Töreni’nin 3'üncüsü gerçekleştirildi. Törende konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 3 yıllık genç bir üniversite olduklarını belirterek, “Genç kuşakta farkındalığı yüksek, milli değerleri ferdi değerlerin üstünde tutan, demokrasi uğruna kahramanlık gösterenleri unutmayan bir milli bilinç oluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve Şehit Mübaşir Musa Can anısına düzenlenen anma programını ve ödül törenini çok önemsediklerini belirten Rektör Tunçsiper, gençlerin vatanı uğruna can veren kahramanlarımızı tanımasını istediklerini ifade etti.
DEMOKRASİ VE KAHRAMANLIK ÖDÜLÜ KOMANDOLARA
Törende, III. Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü, 81 ilin sınır hattında vatanı ve milletin can ve mal güvenliğini koruyan uzman erbaşları ile astsubayları yetiştiren Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'na verildi. Törene katılan Okul Komutanı Kurmay Albay İbrahim Aydın, bu ödülü Okul Komutanlığı adına alırken, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü ve Senatosu'nun takdirleriyle bu ödüle layık görülmekten dolayı gurur duyduklarını, okulun bugün ülkemizin savunulmasında ve teröristle mücadelede görev alan personeli yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluğu üstlendiğini belirtti.
Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve Şehit Mübaşir Musa Can’ın ailelerinin de katıldığı törende tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu. Törene katılan şehit ailelerine, Okul Komutanlığına ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne Türk Bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve plaket hediye edildi.
Öğrencilerin ve İzmir halkının yoğun ilgi gösterdiği törende, Türk Bayrağı'nın açılışı büyük coşku yarattı. Tören sonrasında “Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!