İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin geleneksel hale getirdiği, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve Şehit Mübaşir Musa Can anısına düzenlenen anma programı ile Demokrasi ve Kahramanlık Ödül Töreni’nin 3'üncüsü gerçekleştirildi. Törende konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 3 yıllık genç bir üniversite olduklarını belirterek, “Genç kuşakta farkındalığı yüksek, milli değerleri ferdi değerlerin üstünde tutan, demokrasi uğruna kahramanlık gösterenleri unutmayan bir milli bilinç oluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve Şehit Mübaşir Musa Can anısına düzenlenen anma programını ve ödül törenini çok önemsediklerini belirten Rektör Tunçsiper, gençlerin vatanı uğruna can veren kahramanlarımızı tanımasını istediklerini ifade etti.

DEMOKRASİ VE KAHRAMANLIK ÖDÜLÜ KOMANDOLARA

Törende, III. Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü, 81 ilin sınır hattında vatanı ve milletin can ve mal güvenliğini koruyan uzman erbaşları ile astsubayları yetiştiren Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'na verildi. Törene katılan Okul Komutanı Kurmay Albay İbrahim Aydın, bu ödülü Okul Komutanlığı adına alırken, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü ve Senatosu'nun takdirleriyle bu ödüle layık görülmekten dolayı gurur duyduklarını, okulun bugün ülkemizin savunulmasında ve teröristle mücadelede görev alan personeli yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve Şehit Mübaşir Musa Can’ın ailelerinin de katıldığı törende tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu. Törene katılan şehit ailelerine, Okul Komutanlığına ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne Türk Bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve plaket hediye edildi.

Öğrencilerin ve İzmir halkının yoğun ilgi gösterdiği törende, Türk Bayrağı'nın açılışı büyük coşku yarattı. Tören sonrasında “Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.