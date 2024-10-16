Demirören’den vergi açıklaması

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Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu için 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi geri çekildi ancak teklif ile ilgili iki medya kuruluşu arasındaki polemik devam etti. Demiören Grubu, Sözcü gazetesinin haberine yanıt verdi. İşte o haber ve yanıt:

SÖZCÜ: VERGİNİN DÜŞÜRÜLMESİ DEMİRÖREN’E YARADI

Bu yılın başında iddaa, spor toto, spor loto, milli piyango ve at yarışları başta olmak üzere şans oyunlarından kesilen vergilerden Savunma Sanayii Fonu’na aktarılan kaynakların Cumhurbaşkanı kararıyla yarı yarıya düşürüldüğünü aktaran Sözcü gazetesinin haberindeki hesaba göre verginin düşürülmesiyle şans oyunlarından devlete gelen kaynak, yani şirketlerin ödeyeceği vergi tutarını yaklaşık 33 milyar lira azalttı. 28 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının hatırlatıldığı haber şöyle devam etti: “Şans oyunları vergisi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10’dan yüzde 5’e, at yarışlarında yüzde 14’ten yüzde 7’ye, diğer şans oyunlarında da yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldü. Bu vergilerin mükellefi Demirören Grubu olduğu için iktidar bir anlamda bu gruba vergi kıyağı sağlamış oldu. Şans oyunlarından kesilen verginin büyük bölümü savunma için kullanılmakla birlikte üniversite öğrenci yurtları, çocuk esirgeme ve ülke tanıtımı gibi amaçlar için de kullanılıyor. Savunma Sanayi Fonu’na geçen yıl 135 milyar lira kaynak aktarıldı. Şans oyunlarından devletin kasasına geçen yıl 28.5 milyar lira para girmişti. Bu yılın bütçesi yapılırken enflasyon da dikkate alınarak 2024’te şans oyunlarından devlete 55 milyar lira vergi geleceği tahmin edildi. Ancak verginin yarısı budanınca gelir de yarı yarıya düştü. Bu yılın 8 ayında gelen para 23.2 milyar lirada kaldı. Yıl sonuna kadar şans oyunlarından en fazla 33 milyar TL vergi gelmesi bekleniyor. Eğer vergi düşürülmeseydi toplanacak yıllık vergi 66 milyar lira olacaktı. Resmi veriler, şirkete sağlanan vergi kıyağının 33 milyar lira civarında olduğunu gösteriyor.”

DEMİRÖREN: KAMUYA AKTARILAN GELİR REEL ANLAMDA YÜKSELDİ Demirören Grubu, bu habere yanıt verdi ve bu yanıt Hürriyet gazetesinin sürmanşetinde de yer aldı. Haberde şu ifadeler aldı: “Şans oyunları cirosu üzerinden hesaplanan vergi ve kurum paylarının mükellefi sadece devletin belirlediği ilgili kurumlardır. Haberde bahsi geçen değişiklikler ilgili kamu kuruluşlarının ciro üzerinden verdiği vergi ve kurum paylarında değişikliğe neden olmuş ve sadece kamu iştiraki olan kurumları kapsamıştır. Bu kurumlara başbayilik hizmeti veren şirketlerimizin ise haberde bahsi geçen değişikliklerden yararlanması söz konusu değildir çünkü haberde yazılanın aksine bu vergilerin mükellefi Demirören Grubu iştirakleri değil ilgili kamu kurumlarıdır. Demirören Grubu vergisel olarak tüm yükümlülüklerini yasanın belirlediği kanunlar çerçevesinde yerine getirmektedir. Diğer taraftan, ikramiye dağıtım oranı ile oyunların cirosu arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Şans oyunlarının ikramiye dağıtım oranının yüksek olması ciroyu olumlu yönde etkilemektedir. İkramiye dağıtım oranının herhangi bir şekilde düşürülmesi doğal olarak oyunların cirosunu da olumsuz yönde etkileyecek ve bunun sonucunda, kamuya aktarılan toplam gelirler de düşecektir. Yasadışı bahis ve kumar ile etkin mücadele etmek amacıyla Ocak 2024 itibarıyla Şans Oyunları Vergisi önceki seviyesine getirilmiştir. Bu düzenlemeler sonrası, artan ikramiye oranıyla birlikte kamuya aktarılan gelirlerde enflasyonun çok üzerinde bir artış sağlanmıştır. Dolayısıyla, Şans Oyunları Vergisi’nin yüksek olduğu döneme kıyasla, toplam kamuya aktarılan gelirler reel anlamda da yükselmiştir.”