"HERKES ELEŞTİRMEYİ SEVİYOR"

Miss Turkey 1995 birincisi olan Demet Şener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bazı şeyler eleştiriliyor. Ama eleştirirken ana konular gözden kaçıyor. Birkaç tane güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi. Yurt dışında bizi temsil edecek kızın en iyi şekilde İngilizce konuşması lazım. 80 - 90 ülkeden gelenlerle az İngilizce ile bir şey yapamazsınız. Dış güzellik tabii ki önemli ama onu dolduran bir sürü etken var. Onları da göz ardı etmemek lazım. Herkes eleştirmeyi çok seviyor. Ben zamanında jüriden tam puan almıştım. Ben sosyal medyayı şu an hiç takmıyorum. İstediğim hayatı istediğim doğrularla yaşıyorum. Karakterli olarak yaşıyorum. Kimseye verecek hesabım yok. Ama genç kızlar bundan etkilenebilirler. O yüzden eleştirirken dozunu ayarlamak gerekiyor. Onlara tavsiyem kimseyi dinlemeden bildikleri doğru yolda devam etsinler. Zaten sizi herkes beğeniyorsa orada sorun var demektir. Miss Turkey'de birinciyseniz eleştirilirsiniz. 19'uncu olsanız eleştirilmezsiniz.