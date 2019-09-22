"ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA SICAK BAKIYORUZ"

Bir muhabirin "Tekrar anne olmak istiyor musunuz?" sorusu üzerine açıklama yapan ünlü manken, "Neden olmasın? Ben de, Cenk de çocuk sahibi olmaya sıcak bakıyoruz. Şu an için böyle bir şey yok ama ikimiz de 'nasip, kısmet' diyebiliyoruz" açıklamasını yaptı.