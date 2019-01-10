Gündemdeki Ece Erken ve Demet Akalın olayları sorulması üzerine, "Bana hiç onları sormayın. Ben değilim o soruların muhatabı." Diyerek, keskin bir dille soruları es geçti. Dizi ve film teklifleri geldiği yönündeki sorulara ise "İçime sinen bir teklif gelirse neden olmasın, tabi ki oyunculuk yapmak isterim ama içime sinen öyle bir proje göremedim." Diyerek, film ve dizi projelerinin geldiğini ama içine sinen bir proje olmadığı için geri çevirdiğini söyledi.