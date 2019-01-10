10 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Model ve sunucu Demet Şener, önceki gün makyaj sanatçısı Rıfat Yüzüak ile birlikte profesyonel makyaj tekniklerini konuşmak üzere bir alışvriş merkezinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Söyleşi sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demet Şener, İbrahim Kutluay ile sancılı geçen boşanma süreçleri hakkında, "İnşallah bir an önce gerçekleşir. Ben de çok sıkıldım. Bu sürecin bitmesini sabırla bekliyorum, yapacak bir şeyim de kalmadı beklemekten başka." dedi.
Bu cevap üzerine, muhabirlerin '2019 yılından en büyük beklentiniz boşanmak mı?' Sorusuna ise, "Tabi ki yüzde yüz boşanmak olur. Üzerimde büyük bir yük ve ağırlık gibi. Önümü kesmesinden ziyade, boşansam aşk da dileyeceğim her şeyi de dileyebilirim ama önce boşanmam lazım." Diyerek, sancılı boşanma süreci hakkındaki düşüncelerini ifade etti.
"Aşka kapılarınız kapalı mı?" Sorusu üzerine, "Aşka neden kapalı olsun. Aşk dünyanın en güzel şeyi." sözleriyle yeni bir aşka her zaman açık olduğunu ve olumsuz düşünmediğini belirtti.
Gündemdeki Ece Erken ve Demet Akalın olayları sorulması üzerine, "Bana hiç onları sormayın. Ben değilim o soruların muhatabı." Diyerek, keskin bir dille soruları es geçti. Dizi ve film teklifleri geldiği yönündeki sorulara ise "İçime sinen bir teklif gelirse neden olmasın, tabi ki oyunculuk yapmak isterim ama içime sinen öyle bir proje göremedim." Diyerek, film ve dizi projelerinin geldiğini ama içine sinen bir proje olmadığı için geri çevirdiğini söyledi.
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