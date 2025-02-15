Demet Şener: Arda Güler, Ömer'i misafir etti

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Demet Şener, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kuaförden çıktığını söyleyen Şener; "Ara ara toplandığımız bir arkadaş grubumuz var, onlarla yemek yiyeceğiz" dedi.

REKLAM advertisement1 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili de konuşan Demet Şener; "Bence bazıları için önemli bazıları için de değildir. Bir çiçek alınabilir. Muhtemelen biz de bir yemek yiyeceğiz. Birbirimize güzel vakit ayırabildiğimiz için bize hep sevgililer günü" diyerek güldü.

Demet Şener, uzun süredir Tolga Arman ile aşk yaşıyor. REKLAM Röportaj esnasında telefonu çalan Demet Şener, kızı İrem'in yurt dışında okuduğu için sık sık aradığını söyleyerek; "Yanına ben de gidiyorum sık sık. Babası da gidiyor. Hatta bu günlerde babası da gidecekti yanına. Sürekli görüntülü konuşuyoruz. Ay sonu ben de Ömer'in yanına gideceğim. Günde birden fazla kez ikisiyle de konuşuyoruz. Onlar orada iyi ve mutlu olduktan sonra benim için sorun yok" dedi.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay. Oğlu Ömer'in Real Madrid'de basketbol oynadığından bahseden Demet Şener, Arda Güler'in, oğlunu Real Madrid'in futbol maçına davet ettiğini söyledi.

Arda Güler Demet Şener, "Ömer'i iki kez maçına davet etti. Onu misafir etti stadyumda. Ömer çok mutlu oldu. İkisinin de programı çok yoğun. Vakit bulsalar daha sık görüşeceklerdir. Ömer hep söylüyor; çok mütevazı, çok efendi birisiymiş. Aile terbiyesi almış güzel bir beyefendi bence" ifadelerini kullandı.

Ömer Kutluay ve İbrahim Kutluay