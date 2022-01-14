2021'in sürpriz aşklarından olan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. Sık sık 'ayrılık' haberleriyle gündeme gelen ancak her defasında dedikoduları yalanlayan ikilinin bu kez yollarını kesin olarak ayırdığı konuşuluyordu.