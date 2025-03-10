DEM Parti'den görüşme trafiği

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan'ı ziyaret etti.

REKLAM advertisement1

AA'da yer alan habere göre Meclis'te gerçekleşen ziyarette, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, EMEP'ten ise Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da yer aldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası açıklama yapan EMEP Genel Başkanı Aslan, DEM Parti heyetiyle görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını anımsatan Aslan, "Yapılan çağrının askıda durması, sürecin başka nedenlerle başka sonuçlar doğurması hem Türkiye halkı hem Orta Doğu halkları hem Türkiye'nin demokrasi güçleri açısından kabul edilir değildir. Bu sürecin barışçıl, eşit koşullarda, demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesi, bu çözümün nihayete erdirilmesi bizim için esastır." ifadesini kullandı.

REKLAM

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da EMEP heyeti ile verimli ve önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Öcalan'ın, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının Türkiye'deki 85 milyon için olduğunu aktaran Bakırhan, "Çatışmasız, şiddetsiz, insanların yaşamını yitirmediği, demokratik bir Türkiye mücadelesi, aslında bu çağrıyla birlikte başlamıştır. Bu çağrının yerine ulaşması, karşılığını bulması için de hiçbir dönem olmadığı kadar daha güçlü bir işbirliğine, güç birliğine, birlikte mücadeleye ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.

"ÇAĞRININ NEREYİ, NE KADAR KAPSADIĞININ MUHATABI BİZLER DEĞİLİZ"

Bakırhan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının, PKK ile uzantılı terör örgütlerini de kapsadığını ifade ettiğinin" hatırlatılması üzerine Bakırhan, şunları kaydetti:

"Çağrının nereyi, ne kadar kapsadığının muhatabı bizler değiliz. Biz, SDG'nin temsilcileri değiliz. Biz, okuduğumuzu, anladığımızı söylüyoruz. Bunu, muhataplarına sormak daha doğrudur. Öcalan'ın mektubu gitmişti, o mektuba yanıtlar da verilmişti. O mektupta yazanı ve gelen cevabı görmediğimiz için çağrıya ne dediklerini, nereyi, ne kadar kapsadığını belirtmenin bizim işimiz olmadığını söylemek istiyorum."

Bakırhan, İYİ Parti'den randevu talebinde bulunup bulunmadıklarına dair soruya ise "Biz, siyasi partilere randevu taleplerimizi peyderpey bildiriyoruz. Görüşmeler devam ettikten sonra değerlendireceğiz." yanıtını verdi. CHP LİDERİ ÖZEL İLE BİR ARAYA GELDİLER DEM Parti heyeti, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek için parti genel merkezine geldi. "YASALLIK SÜRECİNİN BAŞLAMASI ÇOK ÖNEMLİ" CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı. DEM Parti heyetinden Hatimoğulları yaptığı açıklamada, "Bundan sonra parlamento zemininde atılacak adımların önemi yani bu süreçte bir yasallık sürecinin başlaması çok önemli. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere muhalefetin verdiği olumlu mesajlar çok kıymetli. Bu süreç çok önemli bir süreç. Bu sürecin heba edilmemesi çok önemli. Bu anlamıyla elbette devlete ve iktidara çok önemli sorumluluklar yüklenmektedir. Dünya çapında bir sahiplenme var. Bu sürece oldukça pozitif mesajlarla destek verildi. Suriye'de yaşanan Alevi katliamı ile ilgili sözlerimi tamamlamak isterim. Suriye'de günlerdir çok acı olaylar yaşanıyor. Kimi Alevi köylerinde çok ciddi bir katliam yaşanıyor. Şu anda bizler Türkiye'de de bölgede de bugüne kadar yaşanmış en büyük Alevi katliamı ile karşı karşıya olduğumuzun altını acı acı çizmek istiyorum. Demokratik bir Suriye Cumhuriyeti'nin inşası çok önemli. Katledilen Alevi canlarımıza hep beraber sahip çıkmalıyız" dedi. "ZEMİN PARLAMENTODUR" CHP lideri Özel de yaptığı açıklamada, "Gruplarımız halkın sorunlarını çözmek için halktan yetki istediler. Çatışmalı bir süreç terk edilecekse, terör örgütü silahlarını bırakacaksa ve kendisini lağvedecekse, artık hiçbir ana ağlamayacaksa, şehitler gelmeyecekse, kan duracaksa milletin verdiği görev bu sürece katkı sağlamaktır. Bu sürece karşı olmak demek benim bir çözümüm yok ben orada yokum demektir. Kürt sorununun varlığını hiç inkar etmedik. Son derece yapıcı bir tutum içindeyiz. Zemin parlamentodur. Biz CHP olarak bunun neresindeyiz? Biz Kürt sorununun da olduğu bir demokratikleşme paketi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreç içinde kamuoyu ve parlamentodaki muhataplarımızla paylaşacağız. Buradan bir bütün olarak Türkiye kârlı çıkacak. Bizim 3 önerimiz var demokrasi, demokrasi ve demokrasi. Bunun dışında bir önerimiz yoktur. Suriye'deki Alevilere yönelik saldırılarla ilgili de 15 kişilik bir heyetle arkadaşlarımız bölgede. Bugün de bir basın açıklaması yapacaklar. Biz de konuyu dikkatle takip ediyoruz. Suriye'deki tüm grupların birlikte temsil edildikleri bir geçiş hükümeti ve seçime dayalı birlikte yönetecekleri bir demokratik Suriye öneriyoruz. Onlar bir aktörle sağlıklı ilerleyeceğini söylüyorlardı. Bunun sorumlusu kim?" ifadelerini kullandı.