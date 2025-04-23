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        Haberler Gündem DEM Eş Genel Başkanları gazi ile selamlaştı

        23 Nisan Resepsiyonu'nda DEM Parti Eş Genel Başkanları gazi ile selamlaştı

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Türkiye İstiklal Derneği Gazileri Genel Başkanı Torun Mengüloğlu ile bir araya geldi. Öte yandan İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve MHP kurmayları ile sohbet etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.04.2025 - 22:58 Güncelleme: 23.04.2025 - 23:40
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        DEM Eş Genel Başkanları gazi ile selamlaştı
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        TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Türkiye İstiklal Derneği Gazileri Genel Başkanı Torun Mengüloğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve DEM Partili milletvekilleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

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        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 11 yıl sonra TBMM resepsiyonuna katıldı.

        23 Nisan etkinliğine Tuncer Bakırhan ile İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu bir süre sohbet etti. İki lider Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu konuştu.

        BABACAN VE MHP KURMAYLARIYLA SOHBET ETTİ

        İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve MHP'nin kurmaylarıyla sohbet etti.

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        #dervişoğlu
        #bakırhan
        #Torun Mengüloğlu
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