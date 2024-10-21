'Deha', yeni bölümüyle yine çok konuşuldu
SHOW TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan 'Deha', dün yayınlanan bölümüyle de izleyicileri ekran başına toplarken, sosyal medyada yine çok konuşuldu
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden Ay Yapım imzalı 'Deha', heyecanı yükselten 5'inci bölümüyle bir pazar gününe daha damgasını vurdu.
Farklı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üstüne çeken 'Deha', yeni bölümüyle; ABC1 20+’da 7,43 izlenme oranı (rating) 19,61 izlenme payı (share), AB’de 6,76 izlenme oranı (rating) 20,33 izlenme payı (share), Total’de de 5,32 izlenme oranı (rating) 14,70 izlenme payı (share) elde etti
Yönetmenliğini Umut Aral’ın yaptığı, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı ‘Deha’nın zengin oyuncu kadrosu; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu'ndan oluşuyor.
‘Deha’, yeni bölümüyle de elde ettiği yüksek izlenme oranlarının yanı sıra sosyal medyada çok konuşuldu. Dizi; #Deha etiketiyle 6 saat 45 dakika X Türkiye’de TT listesinin zirvesinde kaldı.
Dizinin yeni bölümünde Gülce, Boran’ın katili olarak öne sürülen müptezeli sorguya çekti. Oğlunun gerçek katilini bulmaya çalışan aile, karşısında yoksunluk krizine giren adamı ambulansla hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Ama her şeyden haberdar olan Cesur, Hakim’i arayıp adamdan kurtulmasını istedi.
Gülce Müptezeli Sorguya Çekti:
Devran’ın bir önceki bölümdeki zaferi İskender’de büyük bir hezimet yarattı. Özellikle bilekliğin Gülce’ye verilmesi Aysel tarafında büyük bir hesaplaşmaya dönüştü. Aysel’in İskender’e ağır sözleri İskender’in yeniden kendine gelmesini ve oğlundan intikam alması için harekete geçmesini sağladı. Bütün bunlar yaşanırken müptezelin hastanede ölmesi Devran’ı büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Müptezelin şüpheli ölümünün arkasında kimlerin olduğunu bulmaya çalışan Devran, Boran’ın katiline bir türlü yaklaşamamanın getirdiği çıkmazla soluğu bir kez daha Sofi’nin yanında aldı. Yol gösteren bir babaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Devran’a Sofi başta yardımcı olamayacağını söyledi.
Sofi, Devran’a Yardım Etmeyi Reddetti:
İskender’in Devran için kurduğu planda ona yardımcı olan İmre, mahallede tüm ailenin karşısında kendini buldu. Aysel’in kızı olduğu anlaşılan İmre, Devran’a aklaması için Karga’nın parasını teslim etmeye çalıştı. Devran paraları almama konusunda ısrar ederken Esme’nin Devran’ı kıskandığı anlar dikkat çekti.
İmre’nin Mahalleye Gelişi:
Devran zafer coşkusuyla elinde kalan son şansını da bir tanığa güvenerek onun için kullandı. Elindeki tüm parayı ona verip Boran’ın katilini öğreneceğini düşünen Devran, buluşma yerinde karşısında İskender’i buldu. Devran’a ders vermek isteyen İskender, tüm parayı denize döktü.
İskender Devran’a Unutamayacağı Bir Ders Verdi:
Bunlar yaşanırken Yaman’ın İskender’e olan siniri her geçen gün büyüdü. Eve girdiği bir anda İskender’i gören Yaman bir balta kaptığı gibi soluğu onların bahçesinde aldı. İskender’den hesap soran Yaman, İskender’e oğlun öldü cenazesine bile gelmedin derken tüm acısını ondan çıkarmaya çalıştı. Cesur ise babasının geçmişte ona yaşattıklarını hatırlatırken Devran ve ailesini hafife almaması konusunda onu yeniden uyardı. Sofi’nin gizemli geçmişiyle ilgili ilk sinyallerin verildiği bölümde Sofi yıllar önce verdiği yemini Devran için bozdu. Devran’a yardım etmek için müptezelin öldüğü güne ait görüntüleri bulan Sofi, Devran’ın yeniden umutlanıp ayağa kalkmasını sağladı ve onun her zaman yanında olduğunu gösterdi. Bütün bunların sonunda Karga kendi parasının hesabını sormak için Gülce’nin evinin kapısına gelip Devran’ı sevdikleriyle tehdit etti. Gülce ise Devran’ın parayı kaybetmesinden dolayı ona yardım etmek için herkesten habersiz harekete geçti. İskender’in Devran’a karşı planları istediği gibi giderken Ferman’ın yardım telefonuyla İskender iyice ailenin iplerini eline aldı. Bölümün finalinde ise Gülce’nin evini sattığı kişinin İskender çıkması herkesi büyük bir şaşkınlığa uğrattı. İskender ve Aysel’in evin tapusuyla Gülce’nin kapısına dayanması yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı yükseltti.
İşte heyecan dolu final sahnesi:
‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!