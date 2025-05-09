'Deha'nın 30'uncu bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

'Deha'nın 30'uncu bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın 30'uncu bölümünden aksiyon dolu ikinci tanıtımı izleyicilerle buluştu.

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İşte 'Deha'nın 30. Bölüm 2. Tanıtımı:

Yayınlanan tanıtımda İhsan, İskender’e Devran’ın yanında ona ihanet eden birinin olduğunu söylerken, İmre ise Karga’ya açıkça onu istemediğini dile getiriyor.

Bu gerilimle Karga ve Devran, İmre için karşı karşıya geliyor. Kuduz’un İskender’e silah çektiği anlarda ise İskender’in sorduğu "Ben mi, mahallen mi?" sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

Tanıtımın finalinde Devran’ın başına dayanan silah, yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı iyice artırıyor.

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Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.

'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!