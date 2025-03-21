'Deha'nın 25'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın 25'inci bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.

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İşte 'Deha'nın 25. Bölüm Tanıtımı:

Yayınlanan tanıtımda Devran, İmre ile yüzleşmek için odasına gelirken İmre, Devran'ın gitmesi için ısrarcı oluyor. İki aşığın ne yaşayacağı merak konusu olurken Devran, İmre'yi evlilik kararından vazgeçirmeye çalışıyor. İmre'nin kararı, yeni bölüme olan ilgiyi artırırken Devran'ın vazgeçmeyeceğinin de bir göstergesi oluyor.