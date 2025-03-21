'Deha'nın 25'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, 25'inci bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu
SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın 25'inci bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.
İşte 'Deha'nın 25. Bölüm Tanıtımı:
Yayınlanan tanıtımda Devran, İmre ile yüzleşmek için odasına gelirken İmre, Devran'ın gitmesi için ısrarcı oluyor. İki aşığın ne yaşayacağı merak konusu olurken Devran, İmre'yi evlilik kararından vazgeçirmeye çalışıyor. İmre'nin kararı, yeni bölüme olan ilgiyi artırırken Devran'ın vazgeçmeyeceğinin de bir göstergesi oluyor.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.
'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!