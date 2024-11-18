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        Haberler Televizyon 'Deha' dün akşam yayınlanan sürükleyici yeni bölümüyle ekrana geldi

        'Deha' dün akşam yayınlanan sürükleyici yeni bölümüyle ekrana geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu. Dizi #Deha, #Devran, #İskender, #İmre ve #Esme etiketleriyle 4 saatten fazla X Türkiye'de TT listesinde kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 12:02 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:03
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        Devran'a Ferman'dan büyük ihanet
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        SHOW TV’de ekranlara gelen Ay Yapım imzalı ‘Deha’, pazar akşamları seyircileri ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Dün akşam heyecan dolu 9'uncu bölümüyle izleyicilerle buluşan dizide Ferman’ın İskender’le çalışmaya başlaması bütün aile için büyük bir yıkım oldu. ‘Deha’ reytinglerde ABC1 20+’da 7,06 izlenme oranı (reyting) 17,45 izlenme payı (share), AB’de 6,39 izlenme oranı (reyting) 17,21 izlenme payı (share), Total’de de 5,80 izlenme oranı (reyting) 15,26 izlenme payı (share) elde etti.

        Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ soluksuz izlenen 9'uncu bölümüyle SHOW TV’de dün akşam yayınlandı. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu'ndan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu. Dizi #Deha, #Devran, #İskender, #İmre ve #Esme etiketleriyle 4 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinde kaldı.

        DEHA’NIN 9'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümünde İskender yeni projesini tanıtmak için bir açılış gecesi organize etmeye başladı. Ortak olarak ağına düşürmeyi başardığı Ferman’ı seçti ama henüz ailenin bundan haberi yoktu. Devran ise İskender’in bir şeylerin peşinde olduğunu fark etti ve onu takibe aldı.

        İskender, açılış gecesi için hazırlıklara başladı;

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        İmre ise Ceylan’a kendi dünyasını göstererek onun kafasını çoktan karıştırmaya başlamıştı. Bunu gören Devran, İmre’yle konuşması sonrasında artık İskender’in ailesinin içine sızmasını durdurmasının kolay olmayacağını anladı.

        İmre, Ceylan’a hediye veriyor;

        Ailesini korumak için yeni bir plan kuran Devran, Tim’den öğrendiği açılışı sabote etmek için işe koyuldu. Bu konuda Sofi’den de yardım alan Devran, ayrıca Ceylan’ı İmre’nin etkisinden çıkarmak için Sofi’nin onunla konuşmasını istedi. Sofi ailenin evine kahvaltıya geldiğinde ise karşısında İskender’i buldu. İskender’in eski ailesini ve Gülce’yi Sofi’den kıskanması Aysel’i çok sinirlendirdi. Bütün bunlar yaşanırken Yaman da herkesten gizli yasadışı işlerden para kazanmaya devam ediyordu. Görüştüğü kişilerden şüphelenen Devran gizlice Yaman’ın tamirhanesine girdi ve her şeyi gözleriyle gördü. Bunun üzerine Yaman’la Devran arasında büyük bir kavga yaşandı.

        Yaman ve Devran arasındaki nefes kesen kavga;

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        Hakim, Karga’nın Boran cinayetiyle daha yakından ilgilenmeye karar verdiğini öğrenince Cesur’u sıkıştırdı. Cesur, İskender’in talebiyle Devran’ın taş koyduğu yolu açtı ama bu Devran’ı durdurmaya yetmedi.

        Bu arada İmre her fırsatta Devran’a hayat dersi vermeye devam etti. Açılış öncesi kapıda gördüğü Devran’ı kardeşleriyle ilgili yeniden uyardı ve 'En büyük ihaneti en yakınlarından öğreneceksin' dedi. Bütün bu duyduklarının ağırlığıyla Devran yanına gelen Esme’ye sarılarak ondan güç bulmaya çalıştı.

        Finalde ise Devran İskender’i bitirecek planının hazır olmasının rahatlığıyla tüm ailesini de alıp açılışa gitti. Ama Devran ve ailesini orada büyük bir sürpriz beklemekteydi. Ferman sevdiği kızla el ele salona girip yerine oturmasından hemen sonra İskender en yakını ve ortağı olarak onu sahneye davet etti. Bütün ailenin büyük bir şok yaşamasına aldırış etmeden sahneye çıkan Ferman, babasına sahnede teşekkür etti. Abisinin de artık bu işe bulaşmasından dolayı Devran’ın İskender’i bitirme planlarıyla ilgili yeni bölümde ne karar vereceği büyük bir merak konusu oldu.

        İşte heyecan dolu final sahnesi:

        ‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha

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