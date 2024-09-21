Umut Aral'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı ve izleyicilerin ilgisini çekti. Yıllar sonra karşı karşıya gelen bir baba ile oğulun intikam dolu yüzleşmesini konu alan dizi, büyük ilgi uyandırdı. Peki Deha dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanacak, ilk sezon tarihi belli mi?