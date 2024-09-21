Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi hangi gün yayınlanacak, ilk sezon tarihi belli mi?
Show TV'de ekrana gelecek olan Deha dizisi için geri sayım sürüyor. Deha, Aras Bulut İynemli ve Uğur Polat'ın başrollerini paylaştığı etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Umut Aral'ın yaptığı Deha dizisi yayın tarihi belli oldu. Peki Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi hangi gün yayınlanacak, ilk sezon tarihi belli mi?
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Umut Aral'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı ve izleyicilerin ilgisini çekti. Yıllar sonra karşı karşıya gelen bir baba ile oğulun intikam dolu yüzleşmesini konu alan dizi, büyük ilgi uyandırdı. Peki Deha dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanacak, ilk sezon tarihi belli mi?
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DEHA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, yönetmenliğini Umut Aral'ın yaptığı senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı DEHA ilk bölümü 22 Eylül 2024 tarihinde yayınlanacak.
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DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.
Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.