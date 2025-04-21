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        Haberler Televizyon 'Deha'da; Devran, İmre'yi düğünden kaçırdı - Magazin haberleri

        'Deha'da; Devran, İmre'yi düğünden kaçırdı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha', heyecan yüklü yeni bölümüyle ekranlara geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:36
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        Devran, İmre'yi düğünden kaçırdı
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        SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan temposu yüksek yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına toplarken Devran ile İmre’nin sahneleri, sosyal medyada çok konuşuldu.

        Dizinin 27'nci bölümünde Devran, İmre’yi Karahan ile evlendikten sonra düğünden kaçırırken ailesini de Cesur’a emanet etti. Karahan’ın tehdit ettiği İskender’i Cesur durdururken İskender’in de onlara yardım etmesini sağladı. Devran hem İmre hem de ailesini korumak için çok uğraşırken bölümün finalinde Cesur, Ceylan’ı Karahan’dan korumaya çalışırken vuruldu. Yeni bölümde Cesur’un neler yaşayacağı büyük bir merak konusu oldu.

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        Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’nın güçlü oyuncu kadrosu; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan'dan oluşuyor.

        DEHA’NIN 27'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümünde Devran, İmre’yi Karahan’la olan nikahtan çıkarmak istese de Ceylan’ın Karahan’ın elinde tutsak olması onu durdurdu ve İmre Karahan’la evlenmek zorunda kaldı. İskender’in yanına gelmesiyle Devran ona Boran’ı hatırlatıp Ceylan’ın başına bir şey gelmesine izin vermeyeceğini söyledi. İskender’in de yardımıyla Ceylan’ı Karahan’ın adamlarının elinden alan Devran’a destek vermeye Cesur geldi. Cesur’dan tüm ailesini koruyacağının sözünü alan Devran, İmre’yi düğün çıkışı kaçırmayı başardı.

        Devran, İmre’yi kaçırdı;

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        Karahan, Devran’ı zor durumda bıraktı;

        Bölümün sonunda ise Devran’ın, Ceylan’ın yeniden Karahan’ın elinde olduğunu öğrenmesi her şeyi değiştirdi. İmre’yi saklandıkları yerde bırakıp Ceylan’ı kurtarmaya gitti. Cesur, İhsan’dan yeniden destek isterken bir yandan da Ceylan’ı bulmak için harekete geçti. İmre dahil hiçbir şeyi gözü görmeyen Karahan, Devran’ın önünde Ceylan’a silahını doğrultup ateş etti. Bu sırada Cesur, Ceylan’ı kurtarmak için atıldı ve Karahan’ın silahından çıkan kurşunla vuruldu. Devran ve Ceylan şaşkınlık yaşarken yeni bölümde neler yaşanacağı büyük bir merak yarattı.

        İşte heyecan dolu final sahnesi;

        YENİ BÖLÜMDEN İLK TANITIM YAYINLANDI

        ‘Deha’nın soluksuz izlenen 27'nci bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Devran, Cesur’a Ceylan’ı kurtarmasından dolayı bunu karşılıksız bırakamayacağını söylüyor. Devran’ın ailesine İmre ve bebeği açıklayıp açıklayamayacağı merak konusu olurken Gülce, Aysel’e paranın her şeyi satın alamayacağını hatırlatıyor. İmre, Devran’ın acilen ameliyat olmasını isterken Devran, Karahan meselesini kapatmadan olamayacağını açıklıyor. Devran ve Karahan’ın karşı karşıya geldiği sahne tanıtıma damgasını vururken Devran’ın “Aklımı kullanacağım” sözleri akıllarda soru işareti bırakıyor.

        ‘Deha’nın 28'inci Bölüm Tanıtımı;

        ‘Deha’ yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha
        #show tv

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