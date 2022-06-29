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Deborah James hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Deborah James hayatını kaybetti

2016 yılından beri bağırsak kanseriyle mücadele eden yazar ve sunucu Deborah James, yaşamını yitirdi

29.06.2022 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'You, Me And The Big C' adlı BBC Podcast yayınlarıyla tanınan sonra da 2016'dan beri mücadele ettiği bağırsak kanseri konusunda bir aktiviste dönüşen Deborah James, 40 yaşında hayata veda etti.

  • ANNE VE BABASININ EVİNDE SON NEFESİNİ VERDİ

    Geçtiğimiz mayıs ayında artık kendisi için tıbbi olarak yapılacak hiçbir şey olmadığını ve bu yüzden de evde bakıma başlayacağını açıklayan James, dün anne ve babasının evinde vefat etti.

  • Deborah James'in ölüm haberini ailesi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla verdi. Deborah James'in olağanüstü bir eş, kız çocuğu, anne ve kız kardeş olduğu ifade edilen açıklamada, sunucunun son nefesinde bütün ailesinin yanında olduğu bilgisi yer aldı.

  • "HEP 'ASİ' BİR UMUDUNUZ OLSUN!"

    Yapılan açıklamada Deborah James'in önerilerine de yer verildi:

    Keyif almaya değer bir yaşam bulun, risk alın, derinden sevin, pişman olmayın ve daima 'asi' bir umudunuz olsun!

  • James, daha önce yaptığı bir paylaşımda yaşadıklarının zor olduğunu ancak çok büyük bir sevgiyle çevrili olduğunu ifade etmişti. Bu süreçte kendisine destek veren takipçilerine de teşekkür eden ünlü sunucu, "Yolculuğumda hepiniz kendinize düşeni yaptınız. Pişman değilim. Hayatın keyfini çıkarın!" demişti.

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