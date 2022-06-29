James, daha önce yaptığı bir paylaşımda yaşadıklarının zor olduğunu ancak çok büyük bir sevgiyle çevrili olduğunu ifade etmişti. Bu süreçte kendisine destek veren takipçilerine de teşekkür eden ünlü sunucu, "Yolculuğumda hepiniz kendinize düşeni yaptınız. Pişman değilim. Hayatın keyfini çıkarın!" demişti.