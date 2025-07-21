Debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplandı
Kırklareli'nin kuraklık nedeniyle debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplandı
Giriş: 21.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:49
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Kuraklık Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki dereyi etkiledi.
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Debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplandı.
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Yosun, özellikle Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü çevresinde yoğun olarak görülüyor.
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Çevreye kötü koku yayılan dereden Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince analiz için numune alındı.
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