Dct Trading Dış Ticaret halka arz sonuçları açıklandı! Dct Trading Dış Ticaret ne zaman işlem görecek?
Dct Trading Dış Ticaret halka arz sonuçları açıklandı. 'DCTTR' BIST kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan firmanın halka arz büyüklüğü 525 milyon TL olarak açıklandı. İşte, Dct Trading Dış Ticaret halka arz sonuçları...
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Dct Trading Dış Ticaret 25-26 Temmuz'da talep topladı. 525 milyon TL olarak açıklanan halka arz büyüklüğünün yanı sıra firmanın halka arzı katılım endeksine ve T1-T2 bakiye kullanımına uygun. Peki, Dct Trading Dış Ticaret kişi başı kaç lot verdi ne zama işlem görmeye başlayacak? İşte, detaylar...
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DCT TRADING TİCARET HALKA ARZ SONUÇLARI
Firmanın halka arz sonuçları açıklandı. Firma kişi başı 1316 TL değerinde olan 94 lot dağıttı.
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DCT TRADING TİCARET NE ZAMA BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?
Firma 31 Temmuz 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.
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DCT TRADING TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 14 TL olarak belirlendi.
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DCT TRADING TİCARET TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma 25-26 Temmuz saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı.
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DCT TRADING TİCARET HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
- Yüzde 40 Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı.
- Yüzde 10 Çeşitli şirketlerin paylarının satın alınması ve/veya iştirak edilmesi ve/veya yeni ortaklıklar kurulması.
- Yüzde 10 Üretim kapasite ve verimlilik artırımı, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları.
- Yüzde 40 İşletme sermayesi.
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