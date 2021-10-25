DÇSO'dan Cumhuriyet­ Bayramı­ konseri

Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk platformları arasında önemli bir yeri olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Galataport Özel Konseri” ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyor.
Bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği 72 konserde, 100 bine yakın izleyiciye ulaşan ve Şefliğini & Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen üstlendiği DÇSO’ya bu özel konserde, katıldığı birçok uluslararası piyano yarışmasında dereceleri olan 13 yaşındaki İlyun Bürkev solist olarak eşlik edecek. DÇSO’nun tüm üyelerini temsilen 37 öğrencinin katılacağı konser, Galataport Rıhtım Meydanı’nda saat 17.30 itibarıyla ücretsiz olarak izlenebilir.
DÇSO konser süresince; Wolfgang Amadeus Mozart-Saraydan Kız Kaçırma Operası Üvertürü, Ludwig van Beethoven-Türk Marşı, Nevit Kodallı-Telli Turna Orkestra Suiti, Kaptanzade Ali Rıza Bey-Denizde Akşam (Düzenleme: Oğuzhan Balcı), Wolfgang Amadeus Mozart-Piyano Konçertosu No: 13 “1. Bölüm”, Ahmed Adnan Saygun-Aksak Tartılar Üzerine 10 Etüd “No. 1”, Wolfgang Amadeus Mozart-Türk Marşı (Düzenleme: Tolga Taviş) gibi klasikleşmiş eserleri seslendirecek.
Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu öğrencilerini bir araya getiren DÇSO’nun. Çocuklara ve gençlere senfonik müziği yaşıtları aracılığıyla sunarak çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmayı hedefliyor.
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