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David Julius kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Tıp ödülünü kazanan David Julius çalışmaları neler?

Nobel ödülleri verilmeye başlandı. Bu yıl tıp dalında ödülün sahiplerinden biri de David Julius oldu. İşte merakla araştırılan bilim insanı David Julius hakkında bilgiler ve kendisine Nobel kazandıran çalışmasının detayları...

04.10.2021 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
David Julius kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Tıp ödülünü kazanan David Julius çalışmaları neler?

Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu. ABD'li bilim insanlarından biri olan David Julius da ödüllerden birinin sahibi oldu. İşte David Julius ile ilgili bilgiler...

DAVID JULIUS KİMDİR?

David Julius Kasım 1955 tarihinde ABD'de doğdu. Ağrı duyusunun moleküler mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı bir fizyologdur. San Francisco'daki California Üniversitesi'nde profesördür ve Yaşam Bilimleri ve Tıp alanında 2010 Shaw Ödülü'nü ve Yaşam Bilimlerinde 2020 Atılım Ödülü'nü kazanmıştır. 2021'de Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

DAVID JULIUS'UN NOBEL KAZANDIRAN ÇALIŞMASI NEDİR?

2021 yılı Nobel Psikoloji veya Tıp Ödülü, David Julius ile Ardem Patapoutian´a sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşfettikleri için verildi.

DAVID JULIUS'UN ARAŞTIRMALARI

1997'de Julius laboratuvarı , acı biberlerde onları "sıcak" yapan kimyasal olan kapsaisin'i algılayan reseptör olan TRPV1'i klonladı ve karakterize etti. Dikkat çekici bir şekilde, TRPV1'in zararlı ısıyı da tespit ettiğini bulmuşlardır.

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