Beckham’ın Instagram hesabından, “Yeni bir arkadaşla tanıştım” notuyla paylaştığı fotoğraf da kısa sürede bir milyondan fazla beğeni topladı. Ellerinde Modern Family’nin olduğu düşünülen senaryoları okuyan Beckham ve Cox’un bu fotoğrafını Victoria Beckham yorumsuz bırakmadı. “Sabırsızlanıyorum” diyen Victoria Beckham da bu projeye sıcak bakan isimlerden oldu.