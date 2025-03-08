David Beckham ve çocuklarından Victoria Beckham'a Paris Moda Haftası desteği

Eski Spice Girls solisti olan ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, Paris Moda Haftası kapsamında defile düzenledi. Anne Beckham’ın moda gösterisine ailesinden büyük destek geldi. David Beckham ve çocukları, defileyi ön sıradan seyretti.

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David Beckham, defileye gitmek üzere Paris’te kaldıkları otelden ayrılırken yanında 13 yaşındaki kızı Harper ile görüntülendi.

Emekli futbolcu David Beckham’a 22 yaşındaki oğlu Romeo ve 20 yaşındaki oğlu Cruz da eşlik etti.

Cruz Beckham ve Jackie Apostel

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Romeo’nun 24 yaşındaki kız arkadaşı Kim Turnbull da Beckham ailesine katıldı. Cruz’un 29 yaşındaki sevgilisi Jackie Apostel de Victoria Beckham’ın moda gösterisini seyretti.

Romeo Beckham ve Kim Turnbull

Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn Beckham (26) ile eşi Nicola Peltz (30) ise onlara katılmadı.

Victoria Beckham, ailesinin defilede ön sırada oturduğu bir fotoğrafı paylaşarak; "Sizi çok seviyorum... Beni desteklemek için geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim” mesajını yazdı.

Beckham ailesine ön sırada moda dünyasının önemli isimlerinden biri kabul edilen Vogue Dergisi Yayın Yönetmeni Anna Wintour da katıldı