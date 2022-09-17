Beckham, Kraliçe'nin naaşını görmek için 12 saat bekledi

İngiltere’de geçtiğimiz hafta 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth için yas tutuluyor. Başkent Londra’da binlerce kişinin Kraliçe II. Elizabeth'in naaşını görmek için 10 saati aşan bekleme süresiyle oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyrukta 47 yaşındaki eski futbolcu David Beckham da yer aldı.
"DAHA SAKİN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM, YANILMIŞIM"
Sıraya giren İngiltere Futbol Milli Takımı'nın eski kaptanı Beckham, “Her zaman hatırlayacağım özel bir an, Britanya İmparatorluk Nişanımı almaktır. Majestelerinin yanında olmak, gösterilen sevgiyle onun ne kadar özel olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Üzücü bir gün ama geride bıraktığı inanılmaz mirası hatırlayacağımız bir gün” ifadelerini kullandı. Beckham, “Saat 2'de buranın biraz daha sakin olacağını düşünmüştüm. Yanılmışım” dedi.
47 yaşındaki Beckham 12 saat kuyrukta bekledikten sonra Kraliçe’nin naaşının bulunduğu Westminster Hall'e girdi. Kraliçe’nin tabutunun yanına gelen Beckham’ın duygusal anlar yaşadığı görüldü.
CENAZE TÖRENİ 19 EYLÜL'DE
Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül'de dünya liderlerinin de katılımıyla Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılacak.
Kraliçe'nin naaşı törenin Windsor Kalesi'ne getirilerek St. George Şapeli'nde defnedilecek.
KRALİÇE'NİN TABUTUNA KOŞAN BİR KİŞİ YAKALANDI
Kraliçe'nin cenazesini görmek isteyenler saatlerce kuyrukta beklemeye devam ederken, Metropolitan polisi kuyruktan çıkarak Kraliçe'nin tabutuna doğru koşam bir adamın tutuklandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "16 Eylül Cuma günü saat 22.00 civarında Metropolitan polisinin Parlamento ve Diplomatik Koruma Komutanlığı'ndan memurlar, Westminster Hall'de şüpheli bir adamı gözaltına aldı. Şahıs, Kamu Düzeni Yasası uyarınca bir suçtan tutuklandı" denildi.
İngiltere basınına göre olay yerindekiler Kraliçe'nin tabutuna koşan adamın polisler tarafından 2 saniye içinde yakalandığını söyledi. Adamın ayrıca, kuyrukta bekleyen 7 yaşındaki bir kız çocuğunu da kolundan çekerek tabuta doğru ittiği iddia edildi.
* Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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