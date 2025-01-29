Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        54
        Fenerbahçe
        FB
        48
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        ikas Eyüpspor
        EYP
        36
        Göztepe
        GÖZ
        34
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        Kasımpaşa
        KSM
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Danylo Sikan: Takım için elimden geleni yapacağım - Trabzonspor Haberleri

        Danylo Sikan: Takım için elimden geleni yapacağım

        Trabzonspor yeni transferi Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını belirterek, "Önceliğim takımımın kazanması. Takım başarısı olmazsa, kendimi de başarılı bulmam" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:20 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Takım için elimden geleni yapacağım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor yeni transferi Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Sikan, önemli olanın takımın kazanması olduğunu belirterek, "Önemli olan takımın kazanması. Takım kazandığında, 3 puan aldığında benim attığım gollerin değeri var. Takım kazanmadığında ben de kendimi başarılı görmem. Zubkov transferi konusunda fazla şey bilmiyorum ama umarım transfer olumlu sonuçlanır ve tekrar birlikte oynama fırsatı buluruz" ifadelerini kullandı.

        Teknik Direktör Şenol Güneş'ten övgü dolu sözlerle bahseden 23 yaşındaki futbolcu, "Hocamız çok iyi bir antrenör. İlk andan itibaren bana dostça yaklaştı. İlk talebi oyun mantalitesini anlamamdı. Her gün konuşuyoruz. Ben de elimden geleni yapacağım ve umarım beraber birçok maç kazanacağız" şeklinde konuştu.

        Rusya-Ukrayna savaşına da değinen oyuncu, "Umarım savaş bir an önce biter ve huzur ortamı sağlanır. Trabzon'a, Ukrayna'dan çok genç oyuncu geldi. Türkiye'ye ve Avrupa'nın başka yerlerine de gittiler. Akşam Shakhtar Donetsk - Dormund maçını Batagov ile birlikte izleyeceğiz ve umarım Shakhtar kazanır" dedi.

        "BURAYA GELMEMDEKİ HEDEFİM İYİ OYUNCU OLMAK VE TAKIMIMIN KAZANMASINI SAĞLAMAK"

        Transfer süreciyle ilgili konuşan Danylo Sikan, "Buraya gelmemdeki en büyük hedefim daha iyi bir oyuncu olmak ve takımın kazanmasına katkı sağlamak. Birçok başarı kazanacağız, asıl hedefim de bu aslında" ifadelerini kullandı.

        Trendyol Süper Ligi'ni yakından takip ettiğini belirten Ukraynalı futbolcu, "Gelmeden önce de burayı takip ediyordum. Türkiye, iyi ve kaliteli bir lig. Bana göre dünyanın en iyi 10 ligi arasında. Ben de burada kendimi daha iyi bir oyuncu haline getirebilirim. Geldiğim şehir bir futbol şehri, geldiğim ülke ise bir futbol ülkesi" diye konuştu.

        "SHEVCHENKO VE RONALDO'YU BEĞENİYORUM"

        Futbolda beğendiği isimlerden açıklayan 23 yaşındaki futbolcu, "Andriy Shevchenko ve Brezilyalı Ronaldo. Henry ve Suarez de bu isimler arasında" dedi. Takım arkadaşı Banza’nın performansını değerlendiren Sikan, "Banza takıma önemli katkılar sunuyor. Antrenmanlarda yakından görüyorum. Ceza sahasında ne kadar iyi bir bitirici olduğunu fark ettim. Takım arkadaşlarımın kaliteli olması benim için de iyi bir şey. Diğer santrfor oyuncuların iyi olması, maksimum konsantrasyon sağlamama yardımcı oluyor" dedi. Süper Lig'de önemli golcüler olduğuna dikkat çeken Sikan, "Ligde büyük isimli santrforlar var ama sahada isimler değil, takımlar oynar. Biz de takım olarak bunu yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "HOCAMIZ NEREDE İSTERSE OYNARIM"

        Hangi bölgede oynamak istediğinin sorulması üzerine Ukraynalı futbolcu, "Tercihim santrfor oynamak olur ama hocamızın ve takımın ihtiyacı olursa sol kanat, orta saha, stoper fark etmez, her yerde oynamaya hazırım" diye cevap verdi.

        Kulübün imkanlarından memnun olduğunu dile Danylo Sikan, "Burada üst seviyede tesislere sahibiz. Kendimi geliştirebilmem adına her şey mevcut" diyerek sözlerini tamamladı.

        KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör Şenol Güneş, oyunculara yönelik kısa bir konuşma yaptı. Antrenmanda tedavileri devam eden Onuralp Çevikkan, Okay Yokuşlu, Draguş, Arif Boşluk ve Nwakaeme yer almadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Habertürk Anasayfa