Damat Ümit’i, gelin Müge mi öldürdü?

Ümit’in ağabeyi İsmail, Müge’nin kardeşini öldürüp ardından amca ve halalarını görüntülü arayarak delilleri kararttığını iddia etti.

“ÜMİT’İ ÖLDÜRÜP CANLI YAYIN MI AÇTI?”

Peki, Müge ve Ümit o 50 dakika boyunca ne yaşadı?

Diğer yandan Müge hâlâ sessizliğini koruyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi bugün Müge’nin köydeki evine gitti ancak kapılar yine kapalıydı. Evin önüne traktörle gelen amca, “Müge bu evde değil” diyerek ekibi uzaklaştırmak istedi.