Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Damat Ümit’i, gelin Müge mi öldürdü?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, TSK'da görevli asker Ümit Canpolat'ın şüpheli ölümü yeniden gündeme geldi. Olay, gelin Müge'nin geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmasıyla birlikte cinayet soruşturmasına dönüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 21:24 Güncelleme: 14.10.2025 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Damat Ümit'i, gelin Müge mi öldürdü?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ümit’in ağabeyi İsmail, Müge’nin kardeşini öldürüp ardından amca ve halalarını görüntülü arayarak delilleri kararttığını iddia etti.

        “ÜMİT’İ ÖLDÜRÜP CANLI YAYIN MI AÇTI?”

        Peki, Müge ve Ümit o 50 dakika boyunca ne yaşadı?

        Diğer yandan Müge hâlâ sessizliğini koruyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi bugün Müge’nin köydeki evine gitti ancak kapılar yine kapalıydı. Evin önüne traktörle gelen amca, “Müge bu evde değil” diyerek ekibi uzaklaştırmak istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Kocaeli'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kocaeli'de ilk 11'ler belli oldu!
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Bir aile yok oldu
        Bir aile yok oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        14 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Habertürk Anasayfa