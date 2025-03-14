Dakota Johnson yeni filminin setinde 'kanlar içinde' görüntülendi

2026'da gösterime girmesi planlanan, Colleen Hoover'ın kitabından uyarlanan filmde, ünlü yazar Verity Crawford bir araba kazasında ağır yaralanarak iş yapamaz hale gelir. Bu durum üzerine Verity'nin eşi Jeremy, Lowen adında zor durumdaki bir yazara serinin geri kalan kitaplarını tamamlaması için büyük miktarda para teklif eder. Teklifi kabul eden Lowen, Crawford'ların etkileyici mülküne taşınır ve burada çok sayıda not ve el yazması üzerinde çalışır. Ancak Lowen, el yazmalarında korkunç sırlar keşfeder ve bu durum, Verity'nin gerçek niyetinden ve mevcut durumundan şüphe duymasına neden olur.